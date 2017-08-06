Лавров и Тиллерсон проводят встречу в Маниле

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МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон начали встречу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Эта встреча глав внешнеполитических ведомств станет уже пятой по счету, до этого Лавров и Тиллерсон проводили беседы с глазу на глаз в Бонне, Москве, Вашингтоне и Гамбурге.
Как информировали ранее в российском дипведомстве, во время предстоящей беседы глава МИД РФ и госсекретарь США подробно обсудят перспективы взаимодействия по урегулированию актуальных мировых и региональных проблем, а также состояние отношений между Москвой и Вашингтоном.
Несмотря на неоднократные призывы Москвы воздержаться от деструктивных действий, 27 июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций, 2 августа закон был подписан Дональдом Трампом.
В свою очередь Россия, долгое время не отвечавшая на явные провокации со стороны США, 28 июля заявила о закрытии для сотрудников американской дипмиссии доступа ко всем складским помещениям на Дорожной улице в Москве и посольской даче в Серебряном бору, а также сокращении численности американских дипломатов в РФ до 455 человек. Россию до 1 сентября должны будут покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США в РФ.