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Лавров и Тиллерсон проводят встречу в Маниле

Политика
6 августа, 12:47 UTC+3 МАНИЛА 6, августа. /ТАСС

Глава МИД РФ и госсекретарь США планировали подробно обсудить перспективы взаимодействия по урегулированию актуальных мировых и региональных проблем, а также отношения между Москвой и Вашингтоном

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МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон начали встречу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

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Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Эта встреча глав внешнеполитических ведомств станет уже пятой по счету, до этого Лавров и Тиллерсон проводили беседы с глазу на глаз в Бонне, Москве, Вашингтоне и Гамбурге.

Как информировали ранее в российском дипведомстве, во время предстоящей беседы глава МИД РФ и госсекретарь США подробно обсудят перспективы взаимодействия по урегулированию актуальных мировых и региональных проблем, а также состояние отношений между Москвой и Вашингтоном.

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Несмотря на неоднократные призывы Москвы воздержаться от деструктивных действий, 27 июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций, 2 августа закон был подписан Дональдом Трампом.

В свою очередь Россия, долгое время не отвечавшая на явные провокации со стороны США, 28 июля заявила о закрытии для сотрудников американской дипмиссии доступа ко всем складским помещениям на Дорожной улице в Москве и посольской даче в Серебряном бору, а также сокращении численности американских дипломатов в РФ до 455 человек. Россию до 1 сентября должны будут покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США в РФ.

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Темы
Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
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Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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