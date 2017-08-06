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Тиллерсон подтвердил, что встреча Волкера с Сурковым состоится в ближайшее время

Политика
6 августа, 14:25 дата обновления: 6 августа, 14:34 UTC+3
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МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил, что встреча специального представителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится в ближайшее время. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам состоявшейся в Маниле встречи с главой американского внешнеполитического ведомства.

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"Затрагивали вопросы украинского кризиса. Напомнили о том, что и президент США, и госсекретарь обещали нам, что в ближайшее время приедет специальный представитель США по украинскому урегулированию Волкер, - подчеркнул Лавров. - Рекс Тиллерсон подтвердил, что такой контакт с нашим представителем Владиславом Сурковым запланирован и состоится в самое ближайшее время".

"Это будет интересно, потому что Волкер уже объехал немало столиц, включая Киев, Париж, Берлин, Лондон, и нам будет интересно, какое представление о нынешнем положении дел составил американский специальный представитель", - отметил министр.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 7 июля назначил своим специальным представителем по Украине бывшего американского посла при НАТО Курта Волкера. Его задача - координировать все усилия госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбассе.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Сурков, Владислав Юрьевич
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