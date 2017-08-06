Лавров проведет 7 августа в Маниле переговоры с главой МИД Японии

Шубенков вышел в полуфинал ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерамиСпорт 6 августа, 15:49
Лямин и Красильников завоевали бронзовые медали ЧМ по пляжному волейболуСпорт 6 августа, 15:37
Арбитр Кирилл Левников переведен в ФНЛ на несколько матчейСпорт 6 августа, 15:32
Сборная Канады по хоккею обыграла "Сочи" в матче предсезонного турнираСпорт 6 августа, 15:28
Глава IAAF заявил, что победа Гэтлина - не идеальный сценарий финала ЧМ в беге на 100 мСпорт 6 августа, 15:26
Кениец Кируи завоевал золото в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетикеСпорт 6 августа, 15:12
Сборная России по баскетболу проиграла команде Израиля в товарищеском матчеСпорт 6 августа, 15:08
Мудров: технические ошибки в выполнении прыжков не позволили выйти в финал ЧМСпорт 6 августа, 14:52
Международная федерация будет развивать снежный волейбол для его включения в ОлимпиадуСпорт 6 августа, 14:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в понедельник, 7 августа, в Маниле двустороннюю встречу с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации, принимающей участие в мероприятиях по линии АСЕАН.
"Встреча глав МИД России и Японии состоится в понедельник", - сказал собеседник агентства.
Это будет первая встреча Лаврова с Таро Коно, который был назначен на пост министра иностранных дел Японии на этой неделе.
Глава МИД РФ прибыл в воскресенье в столицу Филиппин, чтобы принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Лавров уже провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главами внешнеполитических ведомств Турции, КНР, а также госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.