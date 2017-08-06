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Лавров проведет 7 августа в Маниле переговоры с главой МИД Японии

Политика
6 августа, 15:04 дата обновления: 6 августа, 15:07 UTC+3

Глава МИД РФ впервые встретится с Таро Коно, который был назначен на пост министра иностранных дел Японии на этой неделе

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МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в понедельник, 7 августа, в Маниле двустороннюю встречу с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации, принимающей участие в мероприятиях по линии АСЕАН.

"Встреча глав МИД России и Японии состоится в понедельник", - сказал собеседник агентства.

Это будет первая встреча Лаврова с Таро Коно, который был назначен на пост министра иностранных дел Японии на этой неделе.

Глава МИД РФ прибыл в воскресенье в столицу Филиппин, чтобы принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Лавров уже провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главами внешнеполитических ведомств Турции, КНР, а также госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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