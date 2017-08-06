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Лавров и Ван И обсудили ситуацию вокруг КНДР в свете новой резолюции СБ ООН

Политика
6 августа, 15:04 UTC+3 МАНИЛА 6, августа. /ТАСС

Глава МИД РФ рассказал о твердом желании СБ ООН возобновить шестисторонние переговоры в поисках политического урегулирования

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МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили кризис на Корейском полуострове с учетом принятия новой резолюции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. Об этом глава российского МИД заявил в воскресенье на полях регионального форума АСЕАН в Маниле.

"Много внимания было уделено ситуации на Корейском полуострове, в том числе в контексте принятой буквально сегодня ночью резолюции СБ ООН, в которой, наряду с новыми и достаточно серьезными мерами воздействия на руководство Пхеньяна с целью добиться выполнения резолюции Совета Безопасности в отношении ракетно-ядерных программ КНДР, содержится также и твердая приверженность СБ ООН возобновлению шестисторонних переговоров в поисках политического урегулирования", - сказал министр.

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Лавров отметил, что Россия и Китай обладают общей позицией о двойном замораживании ракетных и ядерных испытаний КНДР и военных учений США и Южной Кореи. "У России и Китая, как вы знаете, есть совместная позиция, - указал Лавров. - Она, как вы знаете, закреплена совместным заявлением министров иностранных дел обеих стран от 4 июля и предполагает продвижение к политическому процессу через китайскую инициативу о двойном замораживании: замораживание любых ракетных пусков и любых ядерных испытаний в КНДР и одновременно замораживание крупномасштабных военных учений Соединенных Штатов и Республики Корея".

"Также, помимо этой китайской концепции, в этом нашем совместном заявлении содержится поддержка российской инициативы о постепенной разработке дорожной карты по восстановлению доверия и созданию условий для возобновления шестисторонних переговоров, - продолжил Лавров. - Договорились продвигать эту концепцию в практической деятельности, в том числе в ООН".

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Ван И Лавров, Сергей Викторович
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