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Лавров: РФ открыта к диалогу с США по КНДР и рассчитывает на взаимность

Политика
6 августа, 14:59 дата обновления: 6 августа, 15:08 UTC+3 МАНИЛА 6, августа. /ТАСС

Глава МИД РФ сообщил, что проблема Корейского полуострова была одной из центральных тем его встречи с госсекретарем США

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МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Россия открыта к диалогу с США по КНДР и рассчитывает на встречную заинтересованность американских партнеров. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил журналистам в воскресенье по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях регионального форума АСЕАН.

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"Мы обсудили также вопросы, которые касаются наших контактов по различным международным проблемам, - отметил глава МИД РФ. - Северная Корея и ядерная проблема Корейского полуострова тоже была одной из центральных тем. Мы исходим из того, что контакты по этой проблеме между госдепартаментом и нашим министерством были бы весьма и весьма полезны".

"К таким контактам мы открыты и рассчитываем, что это будет встречено взаимностью", - подчеркнул Лавров.

Лавров также указал Тиллерсону на недопустимость эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова, к которой ведут американские военные приготовления.

"Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове в свете принятия 5 августа резолюции СБ ООН 2371, - отметили в российском дипведомстве. - При этом Лавров указал на недопустимость эскалации напряженности, к которой ведут американские военные приготовления в районе Корейского полуострова".

По словам министра, главы внешнеполитических ведомств РФ и США обсудили на встрече также ситуацию в Афганистане, в районе Персидского залива и в ближневосточном урегулировании.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
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