Лавров: РФ открыта к диалогу с США по КНДР и рассчитывает на взаимность

МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Россия открыта к диалогу с США по КНДР и рассчитывает на встречную заинтересованность американских партнеров. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил журналистам в воскресенье по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях регионального форума АСЕАН.

"Мы обсудили также вопросы, которые касаются наших контактов по различным международным проблемам, - отметил глава МИД РФ. - Северная Корея и ядерная проблема Корейского полуострова тоже была одной из центральных тем. Мы исходим из того, что контакты по этой проблеме между госдепартаментом и нашим министерством были бы весьма и весьма полезны".

"К таким контактам мы открыты и рассчитываем, что это будет встречено взаимностью", - подчеркнул Лавров.

Лавров также указал Тиллерсону на недопустимость эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова, к которой ведут американские военные приготовления.

"Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове в свете принятия 5 августа резолюции СБ ООН 2371, - отметили в российском дипведомстве. - При этом Лавров указал на недопустимость эскалации напряженности, к которой ведут американские военные приготовления в районе Корейского полуострова".

По словам министра, главы внешнеполитических ведомств РФ и США обсудили на встрече также ситуацию в Афганистане, в районе Персидского залива и в ближневосточном урегулировании.