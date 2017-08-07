Лавров в Маниле обсудит вопросы безопасности

МАНИЛА, 7 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает свой рабочий визит в Манилу. В понедельник глава российского дипведомства примет участие во встрече министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС) и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ), а также продолжит серию двусторонних встреч "на полях" мероприятий.

Накануне министр принял участие в министерском совещании Россия - АСЕАН, а также провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и китайским коллегой Ван И.

На этих встречах Лавров поднял такие вопросы международной повестки, как сирийское урегулирование, кризис на Украине, а также ситуация вокруг Корейского полуострова.

Контртеррористический акцент

Как сообщили в российском дипведомстве, на встрече по линии ВАС приоритетными станут вопросы содержательного наполнения 12-го Восточноазиатского саммита, который состоится 14 ноября на Филиппинах.

"На министерской встрече предстоит рассмотреть ход сотрудничества в таких сферах, как финансы, энергетика, здравоохранение, региональная взаимосвязанность, образование и чрезвычайное реагирование", - информировали в министерстве.

"Россия рассматривает ВАС в качестве ключевого механизма выстраивания в АТР открытой и всеобъемлющей системы межгосударственных отношений, основанной на верховенстве международного права, взаимном доверии, принципах равенства и неделимости безопасности, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, - указали в МИД РФ. - Убеждены, что форум способен играть ведущую роль в синергии существующих национальных инициатив в сфере безопасности и разработке единых для всех стран региона "правил игры".

В Москве также обратили внимание на своевременность контртеррористического акцента в работе ВАС в свете возрастающей угрозы международного терроризма.

"Предложили в соавторстве с Индонезией вынести на одобрение саммита на Филиппинах декларацию о противодействии распространению террористической идеологии, - сообщили в министерстве. - Рассчитываем, что данный документ получит широкую поддержку со стороны партнеров по форуму".

Противодействие новым угрозам

Как отметили в МИД России, АРФ, объединивший асеановскую "десятку", ее диалоговых партнеров и другие страны, является "одной из опор формирующейся архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР, играет важную роль в практическом взаимодействии по проблемам поддержания мира и стабильности".

"В рамках форума основное внимание уделяется разработке мер доверия и превентивной дипломатии, противодействию терроризму и организованной преступности, разоружению и нераспространению ОМУ, морской безопасности, чрезвычайному реагированию, - сообщили в российском дипведомстве. - Россия принимает активное участие в работе АРФ на всех этих направлениях, вносит в нее значительный вклад".

"Особое внимание на сессии АРФ будет уделено вопросам противодействия другим новым вызовам, - обратили внимание в министерстве. - Планируется принять заявления по борьбе с наркотиками и по противодействию незаконному, нерегистрируемому и нерегулируемому рыбному промыслу".

Первая встреча

Как ранее сообщил ТАСС источник в российской делегации, принимающей участие в мероприятиях по линии АСЕАН, в понедельник в Маниле состоятся первые переговоры министра иностранных дел России с его японским коллегой Таро Коно.

Новый глава МИД Японии вступил на эту должность меньше недели назад в ходе перестановок в правительстве страны, сменив Фумио Кисиду.

Уже в ходе своей первой пресс-конференции Коно заявил журналистам о том, как важно продвигать вперед японо-российские отношения. "Поэтому я намерен прилагать усилия в направлении решения проблемы принадлежности четырех островов (Южных Курил - прим. ТАСС) и заключения мирного договора", - сказал он.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и некоторые мелкие необитаемые острова Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Тема ядерной проблематики

Несмотря на то, что подробности предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств России и Японии неизвестны, очевидно, что министры уделят особое внимание вопросу ситуации на Корейском полуострове в свете последних событий. К тому же глава российского дипведомства уже поднимал эту тему в ходе встреч с Рексом Тиллерсоном и Ван И.

Несмотря на единогласное принятие в Совете Безопасности ООН резолюции, ужесточающей санкции в отношении КНДР в ответ на проведенные страной в июле ракетные испытания, очевидно, что в настоящее время между некоторыми странами, в том числе Россией и Японией, существуют разногласия относительно решения этого конфликта .

Сразу после принятия документа премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о готовности тесно сотрудничать с США, Республикой Корея, Китаем и Россией для соблюдения резолюции по КНДР.

Однако, если Москва выступает за диалог с Пхеньяном и против эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова, то Токио полагает, что "диалог ради диалога не имеет смысла". Более того, представитель МИД Японии заявил ранее в Маниле, что с ужесточением санкций наступило время для усиления "эффективного давления" на Пхеньян, а не для диалога.

Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР некоторых минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.