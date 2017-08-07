Лавров: Россия высоко ценит усилия Филиппин по борьбе с терроризмом

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МАНИЛА, 7 августа. /ТАСС/. Россия высоко ценит усилия, предпринимаемые Филиппинами для борьбы с терроризмом и экстремизмом. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Филиппин Питером Кайетано.
"Мы полностью разделяем те усилия, которые ваша страна прилагает для устранения любой угрозы экстремизма на территории вашей страны, - сказал глава российского дипведомства. - Мы также высоко ценим вашу солидарность с действиями РФ, предпринимаемыми для борьбы с терроризмом. Мы уверены, что это та проблема, через которую мы должны пройти вместе".
"Сегодня мы также обсудим ход реализации соглашений, которые были подписаны во время визита президента Филиппин [Родриго Дутерте] в Москву", - указал министр.
Сергей Лавров прибыл в воскресенье в столицу Филиппин, чтобы принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Министр уже провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главами внешнеполитических ведомств Турции, КНР, а также госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Ожидается, что в понедельник состоится его встреча с главой МИД Японии Таро Коно.