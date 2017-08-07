Главы МИД РФ и КНДР проводят переговоры в Маниле

МАНИЛА, 7 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в понедельник переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, он рассчитывает обсудить с Ли Ён Хо все аспекты двусторонних отношений.

"Рад вас видеть. Вчера у нас всех был напряженный день, - сказал министр. - Рассчитываю, что возможности, которые нам предоставляет сегодняшняя встреча, мы посвятим рассмотрению всех аспектов наших отношений".

Сергей Лавров прибыл в воскресенье в столицу Филиппин, чтобы принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Министр уже провел несколько двусторонних встреч, в том числе с главами внешнеполитических ведомств Турции, КНР, а также госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Накануне глава МИД КНДР провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И.