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Лавров: Россия рассчитывает на развитие отношений с Новой Зеландией

Политика
7 августа, 7:09 UTC+3 МАНИЛА МАНИЛА 7, августа. /ТАСС

Это первая встреча главы МИД РФ с Джерри Браунли, который был назначен на пост министра иностранных дел Новой Зеландии в апреле этого года

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МАНИЛА, 7 августа. /ТАСС/. Россия надеется на продолжение развития отношений с Новой Зеландией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник на переговорах с главой МИД Новой Зеландии Джерри Браунли.

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"В начале я хотел бы еще раз поздравить Вас с назначением, - сказал министр. - Я уже направлял телеграмму с поздравлением, сейчас хочу сделать это лично".

"Я надеюсь на продолжение развития наших отношений", - указал Лавров.

Это первая встреча главы МИД РФ с Джерри Браунли, который был назначен на пост министра иностранных дел Новой Зеландии в апреле этого года.

Сергей Лавров прибыл в воскресенье в столицу Филиппин, чтобы принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Министр уже провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главами внешнеполитических ведомств Турции, КНР, а также госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Китай Турция Россия Филиппины Новая Зеландия
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