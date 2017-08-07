Лавров: Россия рассчитывает на развитие отношений с Новой Зеландией

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МАНИЛА, 7 августа. /ТАСС/. Россия надеется на продолжение развития отношений с Новой Зеландией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник на переговорах с главой МИД Новой Зеландии Джерри Браунли.
"В начале я хотел бы еще раз поздравить Вас с назначением, - сказал министр. - Я уже направлял телеграмму с поздравлением, сейчас хочу сделать это лично".
"Я надеюсь на продолжение развития наших отношений", - указал Лавров.
Это первая встреча главы МИД РФ с Джерри Браунли, который был назначен на пост министра иностранных дел Новой Зеландии в апреле этого года.
Сергей Лавров прибыл в воскресенье в столицу Филиппин, чтобы принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Министр уже провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главами внешнеполитических ведомств Турции, КНР, а также госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.