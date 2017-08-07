Патрушев заявил о необходимости усиления контроля за шахтами в Якутии

ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил в понедельник во время встречи с главой Якутии Егором Борисовым о необходимости усиления контроля на технологических объектах республики, чтобы не допустить аварий, как на руднике "Мир".

"Необходимо предпринять все меры, чтобы не допустить повторения подобных аварий на других объектах", - сказал Патрушев.