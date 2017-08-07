Лавров: Москва надеется, что Токио продолжит выполнять достигнутые договоренности с РФ

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МАНИЛА, 7 августа. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что с назначением нового главы МИД Японии Токио продолжит курс на выполнение ранее достигнутых с Россией договоренностей. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"У нас был очень плодотворный диалог, работа с господином [Фумио] Кисидой, вашим предшественником. Мы желаем ему успехов в его новой деятельности. Надеюсь, мы с вами обеспечим преемственность наших отношений в соответствии с договоренностями президента России и премьер-министра Японии", - сказал российский дипломат в ходе встречи с главой МИД Японии Таро Коно.
Первая личная беседа Лаврова с новым японским коллегой состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН.
54-летний Таро Коно получил министерский портфель на минувшей неделе по результатам перестановок в правительстве Синдзо Абэ. Фумио Кисида, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2012 года, перешел на один из руководящих постов в Либерально-демократической партии.