Консультации РФ и Японии по совместной деятельности на южных Курилах пройдут 17 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российско-японские консультации по совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах пройдут 17 августа в Москве. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Таро Коно, состоявшейся в понедельник на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

"Стороны согласовали проведение очередного раунда консультаций по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах 17 августа в Москве, а также продолжение российско-японского диалога по стратегической стабильности на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств (18 августа, Москва)", - информировали в дипведомстве.

Лавров и Коно также провели обмен мнениями "по вопросам развития двусторонних отношений, а также актуальным темам с акцентом на вопросы обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии".

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Первые российско-японские консультации на уровне заместителей глав МИД по этому вопросу прошли в Токио в марте