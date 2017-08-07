Рябков: Москва не верит в самостоятельность Европы на российском направлении

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Москва не верит, что Европа самостоятельно проводит политику на российском направлении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в опубликованном в понедельник интервью журналу "Международная жизнь".

"Я не верю в самостоятельность нынешней Европы как игрока, особенно на российском направлении, - сказал он. - К сожалению, они там тоже за последние годы наворочали столько всего и создали такой балласт в отношениях с Россией, что им потом будет сложно от него отказаться". По словам Рябкова, "лоббизм бизнеса и экономические интересы - это, конечно, фактор". "Тем не менее, я бы не преувеличивал его значение в новой обстановке", - добавил дипломат.

"Когда в свое время европейцы действительно заняли жесткую позицию в отношении закона Хелмса - Бертона (закон 1996 года о вводе санкций против иностранных компаний, ведущих торговлю с Кубой - прим. ТАСС), были найдены правовые инструменты, которые ЕС применил в практическом плане для ограждения своего бизнеса от экстерриториального применения американских санкций, - обратил внимание Рябков. - Но это в прошлом".

"Что касается чего-то подобного сейчас, то да, конечно, мы видим заявления, отражающие настроения значительной части населения европейских стран, особенно тех из них, кто в большей степени заинтересован в нормальных отношениях, в том числе экономических, с Россией, - продолжил он. - Но за заявлениями должны последовать те или иные действия".