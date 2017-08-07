На муниципальных выборах в Москве зарегистрированы 7665 кандидатов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 7660 кандидатов зарегистрированы на выборах в муниципальные советы депутатов в Москве. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Выдвинулось 8329 кандидатов, причем разброс по муниципальным образованиям достаточно большой. Наименьшее количество - 32, а в ряде районов более чем 130 кандидатов. <...> Зарегистрированы 7665 кандидатов", - сказал он.

Горбунов уточнил, что 6497 кандидатов были выдвинуты 32 партиями, 1832 человека участвуют в выборах в порядке самовыдвижения. "Если сравнивать с прошлой кампанией в 2012 году, там распределялось больше мандатов: 1560 мандатов, а кандидатов было выдвинуто 4907, то есть на треть меньше", - отметил Горбунов.

По словам главы избиркома, 258 кандидатов после выдвижения не стали открывать специальный избирательный счет в Сбербанке, а также не все кандидаты "после выдвижения вообще дошли до избирательных комиссий". Например, московское отделение "Яблока" на конференции выдвинуло 1007 кандидатов, из них в комиссии документы на выдвижение представили 760 человек, а на регистрацию - 710. На конференции "Парнаса" было выдвинуто 296 кандидатов, из них в комиссии представили первоначальный пакет документов 74 человека, документы на регистрацию сдали 58 человек.

Кроме того, 123 кандидата после регистрации сняли свои кандидатуры. Отказано в регистрации 137 кандидатам. В 2012 году отказов в регистрации было больше 700, заметил Горбунов.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах: во всех районах старой Москвы (кроме Щукина) и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено порядка 1,5 тысяч мандатов.