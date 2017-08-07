Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЛДПР выдвинула одних и тех же кандидатов в разных районах на местных выборах в Москве

Политика
7 августа, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

В случае победы кандидата сразу в нескольких муниципалитетах придется проводить выборы повторно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ЛДПР выдвинула одних и тех же кандидатов на муниципальных выборах в разных районах Москвы, в случае победы кандидата сразу в нескольких муниципалитетах придется проводить повторные выборы. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Даже в парламентских партиях не хватало кандидатов. Так, в ЛДПР 165 кандидатов одних и тех же были выдвинуты 490 раз в разных районах, некоторые в пяти муниципалитетах, в четырех", - сказал он.

По словам Горбунова, в Мосгоризбирком поступали жалобы от других кандидатов, возмущенных таким решением политических оппонентов. "Хотя законом это разрешено. Проблема в другом: если кандидаты эти избираются в нескольких [муниципалитетах] одновременно, они должны будут отказываться [от мандатов в случае победы в нескольких муниципалитетах], это может повлечь за собой повторные выборы, а это опять затраты для муниципальных бюджетов", - пояснил руководитель избиркома.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах: во всех районах старой Москвы (кроме Щукина) и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будут замещены 1502 мандата.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
2
Российский космический аппарат "Маяк" не смог развернуть отражатель на орбите
3
Большой Сочи стал самым популярным курортом России
4
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицу
7
"Сыр варить — не колбасу крутить": сложности и радости российских фермеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама