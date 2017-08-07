ЛДПР выдвинула одних и тех же кандидатов в разных районах на местных выборах в Москве

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ЛДПР выдвинула одних и тех же кандидатов на муниципальных выборах в разных районах Москвы, в случае победы кандидата сразу в нескольких муниципалитетах придется проводить повторные выборы. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
"Даже в парламентских партиях не хватало кандидатов. Так, в ЛДПР 165 кандидатов одних и тех же были выдвинуты 490 раз в разных районах, некоторые в пяти муниципалитетах, в четырех", - сказал он.
По словам Горбунова, в Мосгоризбирком поступали жалобы от других кандидатов, возмущенных таким решением политических оппонентов. "Хотя законом это разрешено. Проблема в другом: если кандидаты эти избираются в нескольких [муниципалитетах] одновременно, они должны будут отказываться [от мандатов в случае победы в нескольких муниципалитетах], это может повлечь за собой повторные выборы, а это опять затраты для муниципальных бюджетов", - пояснил руководитель избиркома.
В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах: во всех районах старой Москвы (кроме Щукина) и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будут замещены 1502 мандата.