Мосгоризбирком: День города не понизит явку на муниципальных выборах

Велогонщица из Башкортостана Гареева выиграла критериум на СпартакиадеСпорт 7 августа, 16:09
"Сыр варить — не колбасу крутить": сложности и радости российских фермеровОбщество 7 августа, 16:06
УЕФА подтвердил, что первый матч плей-офф ЛЕ "Утрехт" - "Зенит" пройдет в НидерландахСпорт 7 августа, 16:05
Магнитогорский "Металлург" победил "Куньлунь" в матче предсезонного турнира в СочиСпорт 7 августа, 16:01
Монтаж металлоконструкций купола завершился на стадионе ЧМ-2018 "Самара-Арена"Спорт 7 августа, 15:58
Менеджер: прыгунья в длину Клишина после ЧМ выступит до конца сезона еще в трех турнирахСпорт 7 августа, 15:35
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликтаЭкономика и бизнес 7 августа, 15:32
CAS дисквалифицировал двукратного победителя Универсиад в спортивной ходьбе КривоваСпорт 7 августа, 15:31
Жители Урала смогут понаблюдать за лунным затмением, несмотря на облачностьНовости Урала 7 августа, 15:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Празднование Дня города, которое приходится в этом году на выходные 9-10 сентября, не должно отрицательно сказаться на явке избирателей на муниципальные выборы в Москве. Такое мнение высказал в понедельник председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
"Я думаю, на явку не повлияет празднование Дня города. Это юбилей, 870 лет, основные праздничные мероприятия проводятся в городе девятого числа. Люди, которые будут участвовать в праздничных мероприятиях, на один день не уедут за город, какая бы погода хорошая ни была", - сказал он журналистам.
Также, по мнению Горбунова, положительно должно сказаться на явке большое количество участников кампании - более 7600 кандидатов от 32 партий. "Если даже по 20 человек на каждую встречу [с кандидатом] придет, и кандидаты их убедят, это уже два миллиона человек", - заметил он.
Горбунов добавил, что традиционно наибольшая явка отмечается на президентских выборах, а наименьшая - на муниципальных.
В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах: во всех районах старой Москвы (кроме Щукина) и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата.