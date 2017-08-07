Мосгоризбирком: День города не понизит явку на муниципальных выборах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Празднование Дня города, которое приходится в этом году на выходные 9-10 сентября, не должно отрицательно сказаться на явке избирателей на муниципальные выборы в Москве. Такое мнение высказал в понедельник председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Я думаю, на явку не повлияет празднование Дня города. Это юбилей, 870 лет, основные праздничные мероприятия проводятся в городе девятого числа. Люди, которые будут участвовать в праздничных мероприятиях, на один день не уедут за город, какая бы погода хорошая ни была", - сказал он журналистам.

Также, по мнению Горбунова, положительно должно сказаться на явке большое количество участников кампании - более 7600 кандидатов от 32 партий. "Если даже по 20 человек на каждую встречу [с кандидатом] придет, и кандидаты их убедят, это уже два миллиона человек", - заметил он.

Горбунов добавил, что традиционно наибольшая явка отмечается на президентских выборах, а наименьшая - на муниципальных.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах: во всех районах старой Москвы (кроме Щукина) и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата.