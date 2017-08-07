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Путин внес на ратификацию в Думу договор об основах отношений между РФ и Суринамом

Политика
7 августа, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Стороны будут сотрудничать в рамках системы ООН, региональных международных организаций и форумов, говорится в документе

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в понедельник на ратификацию в Госдуму договор об основах отношений между Россией и Республикой Суринам. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать договор об основах отношений между РФ и Республикой Суринам (далее - Договор), подписанный в городе Нью-Йорке 22 сентября 2016 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно договору, стороны будут сотрудничать в рамках системы ООН, региональных международных организаций и форумов с целью содействия укреплению международного мира, стабильности и безопасности, обеспечивая основу для социально-экономического развития и процветания своих народов.

Предусматривается, что стороны будут взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью в соответствии с двусторонними и многосторонними международными договорами в этой области, участниками которых являются оба государства. Кроме того, устанавливается, что стороны будут развивать двустороннее сотрудничество в сферах культуры, искусства, образования, здравоохранения, средств массовой информации, кинематографии, туризма, молодежного обмена, а также спорта.

Договор об основах отношений между странами был подписан главами МИД России и Суринама Сергеем Лавровым и Нирмалой Бадрисинг по итогам встречи на полях 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 22 сентября 2016 года.

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