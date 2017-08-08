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Лавров: лидеры Восточноазиатского саммита обсудят документ по борьбе с терроризмом

Политика
8 августа, 7:31 UTC+3 МАНИЛА МАНИЛА 8, августа. /ТАСС

Проект документа подготовили Россия и Индонезия

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МАНИЛА, 8 августа. /ТАСС/. Проект документа о противодействии идеологии терроризма, разработанный РФ и Индонезией, будет рассмотрен на встрече лидеров Восточноазиатского саммита (ВАС), который пройдет в ноябре в Маниле. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"На встречу лидеров ВАС, которая состоится осенью здесь же, в Маниле, решено вынести проект документа, который подготовила Россия вместе с Индонезией, - сказал министр. - Он посвящен противодействию идеологии терроризма. Все согласились, что это важнейшая тема и надо ей заниматься вплотную".

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Лавров обратил внимание, что Москва продвигает аналогичную инициативу в Нью-Йорке в рамках ООН.

"Условились добавить в тематику ВАС проблемы борьбы с инфекционными заболеваниями, - указал министр. - Это наша инициатива. Первая встреча, посвященная этому вопросу, состоится в нашей стране в октябре этого года".

Лавров прибыл в Манилу в воскресенье, чтобы принять участие в ряде мероприятий по линии АСЕАН. Во вторник министр отправляется на переговоры в Индонезию.

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