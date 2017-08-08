Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ и АСЕАН одобрили дорожную карту по реализации итогов саммита в Сочи

Политика
8 августа, 7:54 UTC+3 МАНИЛА МАНИЛА 8, августа. /ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на переговорах также было одобрено заявление, "мобилизующее на более активное сотрудничество в борьбе с терроризмом"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАНИЛА, 8 августа. /ТАСС/. Россия и АСЕАН согласовали ход выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Сочи в мае 2016 года, и условились о создании группы экспертов для проработки дальнейшего взаимодействия. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

"Во время встречи АСЕАН - Россия на уровне министров иностранных дел мы, конечно же, поздравили коллег с 50-летием этой организации и рассмотрели ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты на саммите в Сочи в мае 2016 года, - сказал он. - Мы одобрили дорожную карту по выполнению тех рекомендаций, которые были предложены в контексте этого саммита группой видных деятелей на рассмотрение президентов".

Смотрите также

Лавров: восточно-азиатские саммиты являются оптимальной площадкой взаимодействия с АСЕАН

Страны АСЕАН выступили в поддержку укрепления диалога с Россией

Лавров: РФ и АСЕАН тесно координируются в создании архитектуры безопасности в АТР

"Одобрили отдельное заявление, мобилизующее нас на более активное сотрудничество в борьбе с терроризмом, одобрили программу действий по борьбе с наркотрафиком, подтвердили нашу готовность увеличивать количество стипендий, которые мы выделяем нашим коллегам из стран АСЕАН для подготовки кадров для правоохранительных органов в наших высших учебных заведениях МВД и ФСБ России", - добавил Лавров, подводя итоги работы в Маниле.

Министр также отметил обсуждение на мероприятиях по линии АСЕАН вопросов экономического взаимодействия. "Здесь немало резервов, - сказал он. - Согласовали более 20 проектов, которые находятся сейчас в работе и которые будут более предметно рассмотрены на встрече министров экономики РФ и АСЕАН, которая состоится в сентябре этого года. Также в сентябре на полях Восточного экономического форума пройдет диалог бизнес-кругов России и АСЕАН".

Лавров указал, что проработкой дальнейшего развития отношений России и АСЕАН займется специальная экспертная группа. "Еще один результат нашей встречи: мы сформировали группу экспертов из академических кругов для проработки нашего будущего взаимодействия", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро чемпионата мира в Лондоне
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
Опрос: рейтинг популярности Трампа достиг нового минимума
4
NBC: США могут начать наносить авиаудары по боевикам на Филиппинах
5
Bloomberg: США готовятся расширить санкции в отношении Венесуэлы
6
Минобрнауки проверит учителей на знание русского языка и математики
7
Футболист Погребняк сказал, что его не устраивает нынешнее положение в "Динамо"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама