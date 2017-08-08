РФ и АСЕАН одобрили дорожную карту по реализации итогов саммита в Сочи

МАНИЛА, 8 августа. /ТАСС/. Россия и АСЕАН согласовали ход выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Сочи в мае 2016 года, и условились о создании группы экспертов для проработки дальнейшего взаимодействия. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

"Во время встречи АСЕАН - Россия на уровне министров иностранных дел мы, конечно же, поздравили коллег с 50-летием этой организации и рассмотрели ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты на саммите в Сочи в мае 2016 года, - сказал он. - Мы одобрили дорожную карту по выполнению тех рекомендаций, которые были предложены в контексте этого саммита группой видных деятелей на рассмотрение президентов".

"Одобрили отдельное заявление, мобилизующее нас на более активное сотрудничество в борьбе с терроризмом, одобрили программу действий по борьбе с наркотрафиком, подтвердили нашу готовность увеличивать количество стипендий, которые мы выделяем нашим коллегам из стран АСЕАН для подготовки кадров для правоохранительных органов в наших высших учебных заведениях МВД и ФСБ России", - добавил Лавров, подводя итоги работы в Маниле.

Министр также отметил обсуждение на мероприятиях по линии АСЕАН вопросов экономического взаимодействия. "Здесь немало резервов, - сказал он. - Согласовали более 20 проектов, которые находятся сейчас в работе и которые будут более предметно рассмотрены на встрече министров экономики РФ и АСЕАН, которая состоится в сентябре этого года. Также в сентябре на полях Восточного экономического форума пройдет диалог бизнес-кругов России и АСЕАН".

Лавров указал, что проработкой дальнейшего развития отношений России и АСЕАН займется специальная экспертная группа. "Еще один результат нашей встречи: мы сформировали группу экспертов из академических кругов для проработки нашего будущего взаимодействия", - отметил он.