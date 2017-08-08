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Лавров: РФ предложила развивать сетевые отношения между интеграционными структурами АТР

Политика
8 августа, 7:59 UTC+3 МАНИЛА МАНИЛА 8, августа. /ТАСС

Глава МИД отметил, что участники форума АСЕАН по безопасности выразили заинтересованность к инициативе РФ провести инвентаризацию всех структур, действующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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МАНИЛА, 8 августа. /ТАСС/. Россия на Региональном форуме АСЕАН по безопасности (АРФ) предложила провести инвентаризацию действующих в регионе интеграционных структур для повышения эффективности их взаимодействия. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

"Говоря об АРФ, отмечу заинтересованное отношение к нашей инициативе провести инвентаризацию всех структур, которые функционируют в Азиатско-Тихоокеанском регионе: АСЕАН плюс диалоговые партнеры, Восточноазиатские саммиты, Региональный форум АСЕАН по безопасности. Есть еще АСЕАНОПОЛ - региональный Интерпол, в котором наши представители активно сотрудничают, есть механизм совещания министров обороны "АСЕАН плюс партнеры", в котором участвует наш министр обороны Сергей Шойгу", - сказал он.

"Мы предложили подумать о том, чтобы налаживать сетевые отношения между всеми этими структурами, чтобы больше координировать их деятельность и в этом контексте также развивать контакты с организациями, которые созданы за пределами асеаноцентричных структур. Я имею в виду прежде всего Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), - продолжил Лавров. - В этом контексте мы напомнили о договоренности, которая была достигнута президентом РФ Владимиром Путиным со своими коллегами из АСЕАН в мае 2016 года о формировании так называемого большого евразийского партнерства через налаживание регулярных многогранных связей между странами - членами Евразийского экономического союза, ШОС и собственно АСЕАН".

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