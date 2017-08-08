Более 5,5 тыс. кочевников и вахтовиков примут участие в досрочных выборах в ЯНАО

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ТАСС, 8 августа. Более 5,5 тысячи кочевников и вахтовиков примут участие в досрочном голосовании в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), которое стартует в арктическом регионе с 20 августа. Об этом ТАСС во вторник сообщил заместитель председателя избирательной комиссии ЯНАО Игорь Горелик.
"Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях начнется 20 августа. Планируется, что в нем примут участие более 5,5 тысячи кочевников, жителей тундры и вахтовиков", - сказал Горелик, добавив, что члены избиркома для переездов по тундре будут использовать лодки, вездеходы и вертолеты.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 10 сентября состоятся дополнительные выборы двух депутатов регионального Законодательного собрания шестого созыва, а также 70 муниципальных кампаний - это выборы муниципальных дум и глав населенных пунктов на ближайшие пять лет.
"По всем уровням выборов на Ямале было выдвинуто 836 кандидатов, в итоге зарегистрировано 753. Из них 388 от партии "Единая Россия", 191 - от ЛДПР, 25 - от КПРФ, 17 - от "Справедливой России" и 132 самовыдвиженца", - добавил он.
Территория Ямало-Ненецкого автономного округа полностью относится к Арктической зоне РФ. Население региона - более 530 тыс. человек.