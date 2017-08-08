Главы МИД России и Таиланда обсудят перспективы двустороннего сотрудничества

ТАСС, 8 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Бангкок 9-10 августа проведет переговоры с главой МИД Таиланда Доном Прамудвинаи и встречу с премьер-министром страны Праютом Чан-Очой, а также обсудит перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили во вторник в российском дипведомстве.

Как информировали в министерстве, у Лаврова также запланировано "посещение Королевского дворца, где министр сделает запись в книге соболезнований в связи с кончиной в октябре 2016 года короля Пумипона Адульядета".

Как отметили в МИД, сейчас двустороннее сотрудничество РФ и Таиланда поступательно развивается: углубляется политический диалог, расширяются контакты по линии законодательных органов, министерств и ведомств. "В фокусе внимания сторон находится задача углубления экономического и инвестиционного сотрудничества, - указали в МИД РФ. - На предстоящих переговорах глав внешнеполитических ведомств планируется предметно рассмотреть состояние и перспективы наращивания сотрудничества в различных областях, а также сверить позиции по актуальным международным и региональным вопросам".

"В ходе пребывания в Бангкоке также планируется вручение ведомственных наград МИД России почетным консулам РФ в Паттайе и на Пхукете за большой личный вклад в обеспечение прав и интересов российских граждан, посещающих Таиланд или живущих в этой стране", - отметили в МИД РФ.