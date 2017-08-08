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Вице-губернатор Петербурга Мокрецов назначен главой Комитета имущественных отношений

Политика
8 августа, 12:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, августа. /ТАСС

С 2013 года Михаил Мокрецов занимал должность вице-губернатора и курировал вопросы госимущества города

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов назначен на должность председателя Комитета имущественных отношений. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации губернатора города Андрей Кибитов на своей странице в Twitter.

"На должность вице-губернатора - председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга назначен Мокрецов Михаил Павлович", - говорится в сообщении.

Как следует из распоряжения губернатора города Георгия Полтавченко, Мокрецов переведен с должности вице-губернатора на должность вице-губернатора - главы комитета. Александр Семчуков, ранее руководивший комитетом назначен на заместителя председателя имущественного блока. Как следует из документов, Семчуков покинул пост по личному заявлению.

Мокрецов занимает должность вице-губернатора с 2013 года и курирует вопросы госимущества города, Комитет по экономической политике и стратегическому планированию, а также Комитет финансов. До этого он работал помощником полномочного представителя президента в СЗФО. С 2007 по 2010 год руководил Федеральной налоговой службой. В 2010-м возглавил аппарат министра обороны РФ, 5 июля 2011 года назначен на пост заместителя министра, который он занимал до отставки в декабре того же года.

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