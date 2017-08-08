Вице-губернатор Петербурга Мокрецов назначен главой Комитета имущественных отношений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов назначен на должность председателя Комитета имущественных отношений. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации губернатора города Андрей Кибитов на своей странице в Twitter.

"На должность вице-губернатора - председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга назначен Мокрецов Михаил Павлович", - говорится в сообщении.

На должность вице-губернатора-председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга назначен Мокрецов Михаил Павлович. pic.twitter.com/SSg7W6FCTc — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 8 августа 2017 г.

Как следует из распоряжения губернатора города Георгия Полтавченко, Мокрецов переведен с должности вице-губернатора на должность вице-губернатора - главы комитета. Александр Семчуков, ранее руководивший комитетом назначен на заместителя председателя имущественного блока. Как следует из документов, Семчуков покинул пост по личному заявлению.

Мокрецов занимает должность вице-губернатора с 2013 года и курирует вопросы госимущества города, Комитет по экономической политике и стратегическому планированию, а также Комитет финансов. До этого он работал помощником полномочного представителя президента в СЗФО. С 2007 по 2010 год руководил Федеральной налоговой службой. В 2010-м возглавил аппарат министра обороны РФ, 5 июля 2011 года назначен на пост заместителя министра, который он занимал до отставки в декабре того же года.