Бортников заявил о сохраняющейся в России угрозе от ИГ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК заявил о сохраняющейся террористической угрозе в РФ от запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и других бандгрупп.

"Угроза, связанная с устремлениями международных террористических организаций, прежде всего ИГИЛ [прежнее название ИГ], а также бандгрупп, действующих на территории Северо-Кавказского региона, сохраняется", - приводит слова Бортникова пресс-служба НАК. По его словам, дополнительной антитеррористической защиты требуют объекты инфраструктуры воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.

При этом глава ФСБ сообщил, что в России удалось повысить защиту от терроризма в местах массового пребывания людей.

"Государственными органами федерального уровня, органами власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления при координирующей роли Национального антитеррористического комитета реализован комплекс мер, позволивших добиться снижения уровня террористической уязвимости объектов и мест массового пребывания людей", - добавил Бортников.

В связи с этим он призвал завершить паспортизацию мест массового пребывания людей.

"В складывающейся обстановке федеральным органам исполнительной власти и антитеррористическим комиссиям необходимо на системной основе организовать и обеспечить выполнение всего комплекса мероприятий по антитеррористической защите социально значимых объектов, а также в установленные сроки завершить процедуру категорирования и паспортизации мест массового пребывания людей", - подчеркнул Бортников.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе НАК, на заседании комитета были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры Российской Федерации и меры по ее совершенствованию. В мероприятии приняли участие члены НАК, полномочные представители президента в федеральных округах, представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.