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Глава ФоРГО: муниципальный фильтр не будет полностью отменен на выборах губернаторов

Политика
8 августа, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Соответствующее ограничение обязывает кандидатов собрать от 5% до 10% подписей от общего количества местных депутатов и чиновников, чтобы зарегистрироваться на выборах

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Муниципальный фильтр на губернаторских выборах не будет отменен, его могут скорректировать, но это произойдет не раньше 2018 года. Такое мнение высказал во вторник руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

"Я не согласен с коллегой, который сказал, что муниципальный фильтр будет отменен. Безусловно, эта норма будет корректироваться так или иначе", - сказал он на круглом столе, посвященном муниципальным выборам в Москве.

Костин уточнил, что если норма и будет как-то корректироваться, то "это будет происходить не очень быстро, и до 2018 года это [муниципальный фильтр] будет вполне актуально". В сентябре 2018 года пройдут выборы мэра Москвы.

Муниципальный фильтр был установлен законодательством в 2012 году. Он обязывает всех кандидатов на пост главы региона собирать определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы быть зарегистрированными на выборах. Порог фильтра варьируется в регионах от 5% до 10% от общего числа муниципалов.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что вопрос корректировки муниципального фильтра будет обсуждаться на рабочей группе при администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства. Глава ЦИК придерживается мнения, что фильтр следует сделать более демократичным.

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