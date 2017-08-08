Медведев: РФ всегда готова защищать своих граждан, как в 2008 году в Южной Осетии

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россия всегда готова защищать своих граждан, как это было сделано в августе 2008 года в Южной Осетии. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по случаю девятой годовщины нападения Грузии на Южную Осетию и российских миротворцев.

"Откровенно признаюсь - до 8 августа 2008 года мне казалось немыслимым, что в XXI веке кто-то может расстреливать из "Градов" спящих в своих домах стариков, женщин и детей. Но, к сожалению, сегодня у нас есть куда более жестокие примеры. Нет сомнений только в одном - Россия всегда готова защитить своих граждан", - написал Медведев, который во время операции по принуждению Грузии к миру возглавлял российское государство.

Он отметил, что атака на мирно спящий Цхинвал и на посты российских миротворцев "была организована и проведена тогдашним грузинским руководством совершенно цинично и - не побоюсь этого слова - подло", в результате чего погибли мирные люди. "Это варварство надо было остановить. И Россия провела операцию по принуждению к миру", - подчеркнул Медведев, пояснив, что иначе поступить было нельзя - и по закону, и по совести.

"Мы были обязаны защищать наших граждан. Я говорю и о жителях Южной Осетии, у которых был российский паспорт. И о наших миротворцах, которые выполняли решения международного сообщества по поддержанию стабильности в регионе. И мы их защитили", - напомнил глава правительства.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.