Путин прибыл с визитом в Абхазию

ФК "Арсенал" подаст апелляцию на штрафы за неправильный выход команды из автобусаСпорт 8 августа, 18:02
Соколов: сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины может начаться в этом годуЭкономика и бизнес 8 августа, 17:49
Путин надеется, что МВД РФ и Абхазии смогут повысить безопасность туристов в республикеОбщество 8 августа, 17:45
УЕФА: информация о проведении финала Лиги чемпионов 2020 года в Нью-Йорке недостовернаСпорт 8 августа, 17:33
Путин заявил, что РФ гарантирует безопасность Абхазии и ее независимостьПолитика 8 августа, 17:30
Российско-абхазские отношения. ДосьеБиографии и справки 8 августа, 17:25
Суд Швейцарии отказался от срочного рассмотрения вопроса об отстранении главы AIBAСпорт 8 августа, 17:21
Визиты Владимира Путина в Абхазию. ДосьеБиографии и справки 8 августа, 17:14
СМИ: финал Лиги чемпионов 2020 года может пройти в Нью-ЙоркеСпорт 8 августа, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПИЦУНДА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл с визитом в Абхазию. Российский лидер проведет здесь переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой.
Нынешний визит Путина в Абхазию пришелся на 9-ю годовщину вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию, после отражения которого Россия 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В предыдущий раз президент РФ приезжал в Абхазию в августе 2013 года.