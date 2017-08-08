Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин прибыл с визитом в Абхазию

Политика
8 августа, 17:16 UTC+3

Глава РФ планирует провести переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПИЦУНДА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл с визитом в Абхазию. Российский лидер проведет здесь переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой.

Нынешний визит Путина в Абхазию пришелся на 9-ю годовщину вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию, после отражения которого Россия 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В предыдущий раз президент РФ приезжал в Абхазию в августе 2013 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хаджимба, Рауль Джумкович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Абхазия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
2
Пожар на складе в центре Москвы потушен
3
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
4
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
5
Минимальные зарплаты в самой богатой и самой бедной странах ЕС различаются в 9 раз
6
Путин заявил, что РФ гарантирует безопасность Абхазии и ее независимость
7
Сечин выступит свидетелем в суде по делу Улюкаева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама