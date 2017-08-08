Путин прибыл с визитом в Абхазию

ПИЦУНДА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл с визитом в Абхазию. Российский лидер проведет здесь переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой.

Нынешний визит Путина в Абхазию пришелся на 9-ю годовщину вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию, после отражения которого Россия 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В предыдущий раз президент РФ приезжал в Абхазию в августе 2013 года.