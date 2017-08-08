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Путин заявил, что РФ гарантирует безопасность Абхазии и ее независимость

Политика
8 августа, 17:30 UTC+3 ПИЦУНДА ПИЦУНДА 8, августа. /ТАСС

Президент РФ отметил, что Абхазии необходимо найти оптимальные пути развития экономики

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПИЦУНДА, 8 августа. /ТАСС/. Россия намерена и дальше надежно гарантировать безопасность и независимость Республики Абхазия, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Нам есть, о чем поговорить. Но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше", - сказал Путин на встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

При этом он отметил необходимость найти только оптимальные пути развития экономики Абхазии для создания новых рабочих мест, собственной налогооблагаемой базы. "Вот об этом сегодня и поговорим", - сказал Путин.

По его словам, по итогам переговоров будет подписано соглашение, "которое даст возможность использовать не только нашу систему медицинского страхования, но использовать прежде всего российские лечебные заведения для жителей, граждан Абхазии".

В свою очередь президент Абхазии, приветствуя Путина, заметил, что Республика, благодаря поддержке России, "продвигается по пути социально-экономического развития, инфраструктурного строительства, решает вопросы обороны и безопасности". "Все вопросы, которые мы с Вами обсуждали на предыдущих встречах, находят решение во благо нашего народа", - сказал Хаджимба. Он добавил, что планомерно продвигается реализация положений договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией.

Президент Абхазии обратил внимание на активное взаимодействие внешнеполитических ведомств двух стран. "Идет работа по мероприятиям инвестпрограммы, объем средств в этом году составит порядка 2,5 млрд рублей. Предварительно были подготовлены и прошли экспертизу, а также утверждены все проектно-сметные документы", - сказал президент Абхазии. Особо Хаджимба обратил внимание на работу инвестиционного агентства, сообщив, что объем кредитования составил 1,2 млрд рублей. "Это реальная поддержка нашему населению и бизнесу", - сказал он.

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Президент Абхазии выразил уверенность в том, что вопросы, которые будут обсуждаться на встрече, послужат дальнейшему развитию Республики. "Абхазия и ее народ искренне благодарны Вам за все те решения, которые принимаются в развитие наших отношений. И еще раз хочу отметить, что все те вопросы, которые будут озвучены сегодня и будут решаться, будут способствовать укреплению наших отношений", - сказал Хаджимба.

Кроме того, абхазский президент отметил, что 8 августа - это памятная дата как для Абхазии, так и для Южной Осетии. "В этот день началась крупномасштабная операция грузинской армии, и те решительные действия, которые были приняты руководством России, дали возможность сохраниться Республики Южная Осетия и, конечно, дали возможность дальнейшего признания наших маленьких государств", - отметил президент Абхазии.

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Персоны
Хаджимба, Рауль Джумкович Путин, Владимир Владимирович
Страны
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