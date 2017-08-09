Лавров проведет в Джакарте переговоры с главой МИД Индонезии и генсеком АСЕАН

ДЖАКАРТА, 9 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Джакарте переговоры с индонезийской коллегой Ретно Марсуди и генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Ле Лыонг Минем. Глава российского дипведомства прибыл в столицу Индонезии во вторник из Манилы, где принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН.

Как сообщили в МИД, во время визита в Джакарту Лавров также примет участие в церемонии открытия отдельного постоянного представительства РФ при АСЕАН.

"Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Джакарту призван способствовать всестороннему укреплению российско-индонезийского партнерства", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Перспективный партнер

В министерстве отметили, что Индонезия является "важным и перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе", а многоплановые связи Москвы и Джакарты динамично развиваются, "опираясь на прочную основу традиционной дружбы и взаимного доверия".

"Современные двусторонние отношения характеризуются интенсивным политическим диалогом, тесной хозяйственной кооперацией, поступательно продвигающимся военно- техническим и гуманитарным сотрудничеством", - указали в МИД РФ.

На встрече с Марсуди Лавров предметно рассмотрит состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в различных областях, а также сверит позиции по актуальным международным и региональным проблемам.

"Планируется подписание Плана консультаций между Министерствами иностранных дел России и Индонезии на 2017-2019 годы", - сообщили в дипведомстве.

Общность подходов

В МИД России также обратили внимание на конструктивное сотрудничество двух государств в рамках ООН и других многосторонних организаций и форумов.

"В основе этого взаимодействия - созвучность подходов к большинству актуальных вопросов глобальной повестки дня, в том числе по тематике формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве. Там напомнили, что между двумя странами "налажена эффективная координация в ключевых региональных механизмах и площадках", включая диалоговое партнерство Россия - АСЕАН, организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), форум Азия - Европа (АСЕМ), Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ) и Восточноазиатское сообщество (ВАС).

"Россия и Индонезия также продуктивно сотрудничают в деле противодействия международному терроризму, экстремизму, наркотрафику, организованной преступности", - отметили в МИД РФ.

Экономическое и гуманитарное сотрудничество

При этом Москва и Джакарта уделяют приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического и инвестиционного партнерства.

"Эффективным механизмом стимулирования хозяйственных связей выступает Российско-Индонезийская совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, российскую часть которой возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, - указали в министерстве. - Ее 11-е заседание, состоявшееся в октябре 2016 года в Джакарте, подтвердило взаимную заинтересованность в реализации взаимовыгодных проектов во многих перспективных областях взаимодействия".

"Важным элементом гуманитарных связей является взаимодействие в подготовке в российских вузах квалифицированных специалистов для Индонезии, в том числе на коммерческой основе, а также расширение кооперации в области передовых научных исследований", - отметили в МИД РФ.

Там сообщили, что в настоящее время в России проходят обучение около 300 индонезийских студентов, а на 2017-2018 учебный год для этого государства выделено 161 бюджетное место.