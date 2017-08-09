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Этап предвыборной агитации в СМИ начнется 12 августа

Политика
9 августа, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

В единый день голосования 10 сентября в 16 субъектах РФ состоятся прямые выборы глав регионов

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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Период предвыборной агитации в СМИ на региональных и муниципальных выборах начнется 12 августа. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Хочу напомнить, что с 12 августа начинается период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях", - сказала она на заседании комиссии.

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.

Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
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