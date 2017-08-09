Лавров подарил генсеку АСЕАН статуэтку в виде цветочного букета из риса и ромашки

ДЖАКАРТА, 9 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем АСЕАН Ле Лыонг Минем в среду вручил ему памятный подарок.

После беседы в секретариате АСЕАН в столице Индонезии Лавров поблагодарил генсека за теплый прием и передал ему статуэтку в виде цветочного букета. Композиция составлена из рисовых снопов - символа АСЕАН, 10 национальных цветов стран - членов ассоциации и ромашки, олицетворяющей Россию. Букет выполнен из черненого серебра с позолотой, как и ваза, имеющая форму эмблемы АСЕАН. Малахитовая подставка, на которой стоит ваза с букетом, символизирует Урал, где был произведен сувенир.

Статуэтка будет храниться в музее в штаб-квартире организации.