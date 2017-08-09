Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров подарил генсеку АСЕАН статуэтку в виде цветочного букета из риса и ромашки

Политика
9 августа, 12:20 дата обновления: 9 августа, 13:29 UTC+3 ДЖАКАРТА ДЖАКАРТА 9, августа. /ТАСС

Перед вручением подарка глава МИД поблагодарил зарубежного политика за теплый прием в Джакарте

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/BAGUS INDAHONO

ДЖАКАРТА, 9 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем АСЕАН Ле Лыонг Минем в среду вручил ему памятный подарок.

После беседы в секретариате АСЕАН в столице Индонезии Лавров поблагодарил генсека за теплый прием и передал ему статуэтку в виде цветочного букета. Композиция составлена из рисовых снопов - символа АСЕАН, 10 национальных цветов стран - членов ассоциации и ромашки, олицетворяющей Россию. Букет выполнен из черненого серебра с позолотой, как и ваза, имеющая форму эмблемы АСЕАН. Малахитовая подставка, на которой стоит ваза с букетом, символизирует Урал, где был произведен сувенир.

Статуэтка будет храниться в музее в штаб-квартире организации.

Смотрите также

Страны АСЕАН выпустили декларацию по случаю 50-летия союза

Страны АСЕАН подтвердили приверженность поддержанию мира и борьбе с терроризмом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Индонезия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
2
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
3
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
4
В Москве побит рекорд высокого атмосферного давления 34-летней давности
5
Посольство РФ в Сербии подтвердило задержание шести россиян в Косове
6
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
7
Правительство Украины аннулировало соглашение с РФ по военному экспорту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама