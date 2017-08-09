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Лавров открыл в Джакарте представительство РФ при АСЕАН

Политика
9 августа, 13:11 UTC+3 ДЖАКАРТА ДЖАКАРТА 9, августа. /ТАСС

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что перед представительством стоят "масштабные задачи"

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ДЖАКАРТА, 9 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров открыл в среду в Джакарте постоянное представительство РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Открытие нашего постоянного представительства подтверждает в очередной раз приоритет взаимодействия с АСЕАН в рамках нашей внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подтверждает наш настрой на дальнейшее углубление диалогового партнерства с АСЕАН, нашу приверженность вывести это партнерство на стратегический уровень и придать ему стратегический характер", - сказал он на церемонии открытия.

Он отметил, что перед представительством стоят "масштабные задачи". "Одна из них - это обеспечение эффективной работы совместного комитета сотрудничества Россия - АСЕАН, вторая, не менее важная, - содействие развитию инструментов сотрудничества постоянных представителей стран, представляющих АСЕАН", - сказал глава МИД РФ.

В связи с этим он напомнил, что РФ наладила диалог на высшем уровне с руководством АСЕАН и с руководством стран - членов ассоциации. По его словам, формируются регулярные механизмы секторального сотрудничества в сферах энергетики, науки и техники и сельского хозяйства.

"Ещё один аспект работы представительства - координация усилий по продвижению согласованных между РФ и АСЕАН отраслевых проектов", - сказал Лавров. По данным главы МИД РФ, сейчас в работе находятся около 20 инициатив в различных областях, в том числе в информационно-коммуникационных технологиях, продовольственной безопасности, энергетике, образовании, транспорте.

Лавров выразил надежду, что представительство будет также уделять внимание гуманитарной и культурной сферам. "Мы просим новое представительство России в АСЕАН содействовать развитию контактов между секретариатом АСЕАН и секретариатом ШОС, также между АСЕАН и ЕАЭС", - отметил глава МИД РФ.

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