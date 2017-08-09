Около 95% кандидатов-бюджетников на выборах в Москве ушли в отпуск на время кампании

Шляхтин: РССС не договорился с IAAF об участии российских легкоатлетов в Универсиаде-2017Спорт 9 августа, 13:37
FISU: российские легкоатлеты на Универсиаде могли выступить только под нейтральным флагомСпорт 9 августа, 13:29
Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде 2017 годаСпорт 9 августа, 13:24
Финансовый директор "Алросы" покидает компаниюЭкономика и бизнес 9 августа, 13:19
Челябинская область расширяет программу переселения граждан из аварийного жильяНовости партнеров 9 августа, 13:12
Погрузка на Октябрьской желдороге за 7 месяцев сократилась на 3%, до 57,4 млн тоннТранспорт 9 августа, 12:58
Российский боксер Магомедов расторг контракт с промоутерской компанией Main EventsСпорт 9 августа, 12:55
Правительство Украины аннулировало соглашение с РФ по военному экспортуМеждународная панорама 9 августа, 12:54
Пассажиропоток аэропорта Астрахани за 7 месяцев увеличился на 12,5%, до 334 тыс. человекТранспорт 9 августа, 12:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Порядка 95% кандидатов на муниципальных выборах в Москве, являющихся сотрудниками бюджетных учреждений, по рекомендации Московской городской избирательной комиссии ушли в отпуск на время предвыборной кампании. Об этом сообщил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Выступая в ЦИК, он отметил, что работники бюджетных организаций по закону не обязаны уходить в отпуск на время кампании. Однако Мосгоризбирком рекомендовал им добровольно уйти в отпуск, "чтобы снять все посылы об административном ресурсе, чтобы быть на равных" с другими кандидатами. По словам Горбунова, такие кандидаты есть у разных партий.
"На сегодняшний день, по нашим данным, 95% кандидатов последовали нашему предложению, поддержали это и ушли [в отпуск]", - сказал Горбунов.
Ранее сообщалось, что московское отделение "Единой России" предписало всем своим кандидатам, работающих в бюджетных организациях, уйти в отпуск.
В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах: во всех районах старой Москвы (кроме Щукина) и в городском округе Троицк в Новой Москве. Всего по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. В общей сложности на выборы выдвинулось 8329 кандидатов, зарегистрировано 7665 человек.