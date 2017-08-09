Около 95% кандидатов-бюджетников на выборах в Москве ушли в отпуск на время кампании

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Порядка 95% кандидатов на муниципальных выборах в Москве, являющихся сотрудниками бюджетных учреждений, по рекомендации Московской городской избирательной комиссии ушли в отпуск на время предвыборной кампании. Об этом сообщил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Выступая в ЦИК, он отметил, что работники бюджетных организаций по закону не обязаны уходить в отпуск на время кампании. Однако Мосгоризбирком рекомендовал им добровольно уйти в отпуск, "чтобы снять все посылы об административном ресурсе, чтобы быть на равных" с другими кандидатами. По словам Горбунова, такие кандидаты есть у разных партий.

"На сегодняшний день, по нашим данным, 95% кандидатов последовали нашему предложению, поддержали это и ушли [в отпуск]", - сказал Горбунов.

Ранее сообщалось, что московское отделение "Единой России" предписало всем своим кандидатам, работающих в бюджетных организациях, уйти в отпуск.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах: во всех районах старой Москвы (кроме Щукина) и в городском округе Троицк в Новой Москве. Всего по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. В общей сложности на выборы выдвинулось 8329 кандидатов, зарегистрировано 7665 человек.