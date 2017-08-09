Богданов обсудил с послом Сербии урегулирование сирийского кризиса

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Сербии в Москве Славенко Терзич обсудили в среду вопросы урегулирования кризиса в Сирии и обстановку в Ливии. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке с упором на проблематику сирийского урегулирования, развитие ситуации в Ливии и положение дел на палестино-израильском направлении", - информировали в МИД.
"При этом подчеркивалось, что возникшие в регионе кризисные ситуации на волне "арабской весны" привели к резкому усилению глобальной террористической угрозы и появлению масштабной проблемы нелегальной иммиграции в европейских государствах", - обратили внимание в министерстве.
Встреча состоялась по просьбе главы сербского диппредставительства.