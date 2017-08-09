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За 3,5 года более 400 депутатов осуждены за коррупционные преступления

Политика
9 августа, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Также за этот период осуждены за коррупцию почти 3 тыс. должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления

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© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более 400 депутатов регионального и муниципального уровня осуждены за коррупционные преступления за последние 3,5 года. Об этом сообщил в интервью интернет-изданию "Газета.ру" начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.

"За последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осуждено более 45 тыс. человек, из которых 4,5 тыс. являлись должностными лицами правоохранительных органов. За этот же период обвинительные приговоры по коррупционным делам вынесены в отношении более 400 депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня", - сообщил Русецкий.

Также за этот период почти 3 тыс. должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления осуждены за коррупцию. Большинство из них - главы муниципальных образований и местных администраций.

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