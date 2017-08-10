Выборная кампания в регионах выходит на финишную прямую, фильтр пропустил 2/3 кандидатов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Единый день голосования состоится уже через месяц. На сегодняшний день регистрация кандидатов практически завершена, с 12 августа они начинают агитационную кампанию в СМИ.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровня будет замещено порядка 36 тыс. мандатов. Наиболее заметными, однако, традиционно являются выборы высших должностных лиц.

Прямые выборы глав субъектов в этом году проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

Оценивая в целом ход кампании, эксперты отмечают ее спокойный характер и отсутствие каких-либо экстремальных ситуаций, которые могли бы создать серьезные проблемы всем сторонам избирательного процесса. При этом именно в ходе текущей кампании был задан вектор обсуждения будущего так называемого муниципального фильтра, который на протяжении последних лет не раз назывался в числе главных трудностей для участников губернаторских выборов.

Прохождение муниципального фильтра - обязательное требование для регистрации кандидатов на посты глав субъектов РФ, оно предусматривает сбор подписей от 5% до 10% депутатов и глав органов местного самоуправления. Безболезненной эта процедура является прежде всего для кандидатов партий, имеющих значительное число муниципальных депутатов. И не исключено, что эти губернаторские выборы могут стать последними, проходящими при нынешней форме муниципального фильтра.

Спокойная кампания

"Кампания спокойная, соответствует тому, что было в единые дни голосования последних шести лет: кампании проходят спокойно в соответствии с законодательством и принятыми, так сказать, традициями политической системы", - считает член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

Губернаторские кампании проходят без стресса, заявил ТАСС руководитель фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. "Пока губернаторская кампания не является центральным событием политической жизни, довольно мало узнаваемых [кандидатов] на губернаторских выборах. <…> Пока каких-то стрессовых событий вокруг губернаторских выборов не происходило, а дальше многое зависит от интерпретации, от того, понравится или не понравится политическому руководству страны атмосфера, эстетика, эмоции выборов", - сказал он.

При этом, по словам Виноградова, периодически "звучит" Свердловская область, что обусловлено узнаваемостью выдвигавшегося в губернаторы мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Муниципальный фильтр пропустил две трети участников

По данным ЦИК РФ, всего на губернаторские выборы в 16 регионах было выдвинуто 105 кандидатов - 104 от 24 партий и один самовыдвиженец в Кировской области, где самовыдвижение разрешено законом. На этапе регистрации и преодоления муниципального фильтра число партий, участвующих в выборах глав регионов, сократилось почти вдвое - до 14. По данным на 9 августа, барьер смогли преодолеть 75 кандидатов, представляющих парламентскую четверку партий, а также "Патриотов России", Партию роста, "Парнас", "Коммунистов России", "Родину", партию "Зеленые", Коммунистическую партию социальной справедливости, Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость, Партию мира и единства и Партию ветеранов России.

Как пояснила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, регистрацию прошли 71,5% выдвинувшихся на выборы. "То есть более 70% кандидатов преодолели злополучный так называемый фильтр", - подчеркнула она.

Наибольшая конкуренция на этапе выдвижения была в Свердловской области (выдвинуто 11 кандидатов) и Севастополе (10 кандидатов). Регистрацию в Свердловской области успешно преодолели шесть кандидатов, пяти, включая Ройзмана, выдвинутого "Яблоком", было отказано. В Севастополе преодолеть муниципальный фильтр удалось пяти из десяти кандидатов. Свердловская область - рекордсмен по количеству зарегистрированных кандидатов, в остальных регионах в бюллетенях будет не более пяти фамилий.

В среднем за пост главы региона борются четыре-пять кандидатов, в подавляющем большинстве - представители парламентских партий. "Единая Россия" и ЛДПР выдвинули кандидатов во всех 16 регионах, где проходят губернаторские выборы, КПРФ - в 15, "Справедливая Россия" - в 10; все они, за исключением члена Совета Федерации, руководителя республиканского комитета КПРФ Бурятии Вячеслава Мархаева, допущены до выборов. Мархаев сдал подписи для преодоления муниципального фильтра в избирком, но две из них были признаны недействительными, так как подписанты утратили статус депутата, еще три автографа не засчитали, поскольку их авторы ранее уже подписались за врио главы республики Алексея Цыденова. Жалоба в ЦИК РФ не принесла результатов, комиссия подтвердила отказ в регистрации.

В прошлом году средний конкурс на губернаторских выборах был немного выше - пяти человек на место, сейчас он составляет примерно 4,5 человека на пост главы региона, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Подарков не будет

В ходе прошлых кампаний нередки были ситуации, когда представители "Единой России", доминирующие на муниципальном уровне, по решению партии отдавали свои подписи за представителей оппозиции, помогая им тем самым преодолеть фильтр. Так было, например, на выборах мэра Москвы 2013 года, когда единороссы помогли преодолеть муниципальный фильтр оппозиционному блогеру Алексею Навальному.

В отличие от предыдущих выборов в этом году практика "дарения" подписей оппозиционерам партией власти не получила распространения. "Собирать подписи за чужую партию - это нечестная схема, это обман избирателей", - уверен Кузнецов. Ведь, голосуя за кандидатов в муниципальные депутаты от "Единой России", избиратели делают это не для того, чтобы впоследствии "эти депутаты помогали проникать во власть представителям оппозиции, которая "Единую Россию" обижает и ругает", пояснил он.

Впрочем, завершившийся этап кампании свидетельствует, что даже без помощи единороссов у участников, в том числе от так называемой несистемной оппозиции, при определенных условиях есть шанс благополучно собрать необходимые автографы муниципалов.

"Парнас" проводит мастер-класс

В числе успешно прошедших муниципальный фильтр оказался кандидат "Парнаса" Сергей Балабаев, участвующий в борьбе за должность главы Ярославской области.

В беседе с ТАСС кандидат отметил, что "Парнас" сделал заявление о его выдвижении в феврале, но в течение года до этого он "ездил по территории области и встречался с муниципальными депутатами, присутствовал на заседаниях муниципальных советов, выступал и рассказывал муниципальным депутатам, каким образом они могут реализовать свои полномочия по решению вопросов местного значения, предлагал способы решения различных проблем, которые у них были, и вместе с ними их решал". "Поэтому этот год и пять месяцев (с объявления о выдвижении до начала процедуры - прим. ТАСС) были потрачены на подготовку к прохождению муниципального фильтра", - рассказал он.

По мнению Балабаева, фильтр, являясь"ограничительной мерой, в то же время позволяет потенциальным кандидатам "доказать свою состоятельность людям". Преодоление фильтра "требует большой организационной работы, и с бухты-барахты решить этот вопрос нельзя, к кампании надо заранее готовиться, другого способа [преодолеть фильтр] нет", констатировал он. "Власть никто никому не отдает, ее надо завоевывать, а к завоеванию надо готовиться", - резюмировал претендент на губернаторский пост.

Наличие фильтра не является непреодолимым препятствием для тех, кто серьезно решил участвовать в кампании, убежден председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. Он полагает, что в целом механизм работы муниципального фильтра понятен, и для его успешного преодоления участникам кампании прежде всего необходимо "организовать работу штаба". На примере проходящей в области кампании глава избиркома указал на успешную регистрацию кандидатами пяти из шести изначально выдвинувшихся претендентов, причем в числе прошедших фильтр оказались представители таких партий, как "Парнас" и "Коммунисты России". При этом он обратил внимание, что незадолго до выборов фильтр в регионе по инициативе врио губернатора Дмитрия Миронова был снижен с 8% до 5%.

Перформанс оппозиционности

Однако необходимость собирать подписи муниципальных депутатов стала поводом (хотя и не единственным) для, пожалуй, самого заметного скандала нынешней кампании, возникшего между мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом и партией "Яблоко" с одной стороны и Центризбиркомом с другой.

Начало конфликтной ситуации было положено выдвижением Ройзмана бюро "Яблока" после того, как были приостановлены полномочия регионального отделения. ЦИК указал, что бюро не имело права это делать, поскольку, согласно законодательству, такие полномочия есть лишь у партийного отделения, позже это подтвердил и Минюст РФ. Партии было предложено перерегистрировать свердловское отделение, чтобы заново провести процедуру выдвижения, однако руководство "Яблока" отказалось это делать.

Председатель партии Эмилия Слабунова заявила тогда ТАСС, что "Яблоко" не видит в этом смысла в связи с тем, что в регионе якобы уже нет свободных подписей местных депутатов, а значит, Ройзман в любом случае не сможет стать кандидатом, так как не пройдет муниципальный фильтр. Более того, партия выпустила заявление о том, что Памфилова "покрывает" муниципальный фильтр и оказывает давление на свердловский избирком в связи с участием Ройзмана в губернаторских выборах. Со своей стороны Ройзман утверждал, что муниципальный фильтр непроходим, и подписей уже не осталось на тот момент, когда он только вышел на их сбор.

В ответ Памфилова назвала заявления Ройзмана ложью, обратив внимание, что тот даже не открыл необходимого избирательного счета. По данным главы ЦИК, по итогам представления кандидатами листов с подписями в свою поддержку установлено, что 619 депутатов и глав муниципальных районов, представляющих 72 района или округа из 73 имеющихся в области, не поставили свои подписи в поддержку ни одного из кандидатов в губернаторы.

"Ройзман подписи вообще не собирал", - считает Глеб Кузнецов. По его мнению, мэр Екатеринбурга "использовал этап выдвижения не для того, чтобы попробовать избраться или попасть в линейку кандидатов [на губернаторских выборах], а для того, чтобы несколько себя раскрутить, напомнить о себе, чтобы подтвердить репутацию обиженного властью, скандалиста и так далее". "А сейчас с цифрами в руках, заявлениями муниципальных депутатов Свердловской области становится ясно, что он к ним даже не обращался за этими подписями, что там осталось подписей муниципальных депутатов еще на пять возможных кандидатов", - отметил он.

То есть, полагает политолог, "эта история не про то, что муниципальный фильтр непроходим, а, увы, история про то, что человек использует муниципальный фильтр как способ поскандалить, история не про отсутствие конкуренции [на выборах], а история про то, что этап выдвижения может использоваться не для того, чтобы попасть в список кандидатов, а для того, чтобы показать свою оппозиционность".

Технология провокации

По мнению члена Общественной палаты (ОП) РФ, директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, имела место "парадоксальная ситуация, когда некоторые непарламентские партии пытались шантажировать администрации регионов, заявляя о том, что им нужно с помощью административного ресурса собрать подписи депутатов, а если эти подписи депутатов не соберут, то тогда эти непарламентские партии заявят о нелигитимности выборов".

Своего рода новацией нынешней кампании стало, по его словам, использование "провокационно-политической технологии, когда кандидат либо не планировал собирать подписи вовсе, либо делал это в незначительной мере, но уже посреди сбора подписей заявлял о том, что не может их собрать, потому что якобы подписи всех депутатов собраны". В качестве примера такой технологии Григорьев назвал линию поведения Ройзмана.

Еще одним вариантом использования муниципального фильтра как элемента политтехнологии эксперт считает ситуацию с Вячеславом Мархаевым. "Рабочая группа ОП Бурятии детально изучала ситуацию, провели опрос и выявили группу из более чем 30 муниципальных депутатов, которые не отдали голос ни за кого, то есть потенциальная возможность пройти фильтр, безусловно, была", - утверждает Григорьев. По его мнению, ни Ройзман, ни Мархаев "никаких шансов на победу не имели и, понимая это, таким образом предпочли использовать провокационные технологии, чтобы привлечь к себе внимание и обеспечить себе пиар".

Впрочем, по оценке Памфиловой, подтверждая отказ Мархаеву в регистрации, ЦИК РФ принял правильное по форме, но "полностью издевательское по содержанию" решение. Глава Центризбиркома сочла изложенные Мархаевым факты применения административного ресурса на выборах в Бурятии убедительными и распорядилась направить обращение в Генпрокуратуру.

Будущее муниципального фильтра: против фриков и ограничения конкуренции

В то же время и эксперты, и участники кампании убеждены, что муниципальный фильтр не в полной мере выполняет функции, заложенные в него изначально, и должен быть изменен. Показательно, что в практическую плоскость эта дискуссия перешла именно в ходе текущей кампании.

За смягчение муниципального фильтра путем понижения его порога до 5% или разрешения депутатам ставить подписи за нескольких кандидатов в губернаторы выступила Памфилова.

По ее мнению, цель, которая ставилась при введении этой нормы в 2012 году, а именно: развитие политических партий на муниципальном уровне, "мягкое их стимулирование к участию в местных выборах", далеко не везде была достигнута. В результате, констатировала председатель ЦИК, "многие политические партии вспоминают о необходимости вести работу на местном уровне только в момент, когда начинается крупная избирательная кампания, например по выборам губернатора". Она полагает, что "надо рассмотреть все плюсы и минусы [фильтра], понять, что дальше делать, чтобы политическая система России развивалась и была конкуренция".

Муниципальный фильтр не выполняет задачи, которая перед ним ставилась: он не способствует развитию партийно-политической системы в регионах", - соглашается политолог Кузнецов. Он считает, что "оппозиция ждет, что для нее все подписи соберут единороссы, но вовсе не баллотируется в муниципалитетах". "Это не очень хорошо, и я думаю, что не исключен момент, когда муниципальный фильтр можно будет подкорректировать", - допускает эксперт ЭИСИ.

"Да, должны быть ограничения какие-то, чтобы откровенные фрики не имели возможности выдвигаться, превращая важные выборы главы региона в фарс. Но в том, что фильтр должен измениться, в этом сходятся все, включая главу ЦИК. И тут вопросов быть не может", - уверен он.

Как сообщил Григорьев, рабочая группа ОП и Фонд исследования проблем демократии "провели детальную оценку и сравнили количество зарегистрированных кандидатов на выборах 2017 года по 15 регионам и зарегистрированных за прошлые годы, когда проходили последние губернаторские выборы в этих же регионах". "Оценка показывает, что конкуренция на нынешних выборах незначительно выросла просто в силу того, что количество кандидатов, которые участвуют, больше", - отметил он.

"При возрастании политической активности непарламентских партий, что, безусловно, будет происходить, нынешняя форма муниципального фильтра не позволит обеспечить всем возможность для участия в избирательной кампании", - прогнозирует эксперт. Поэтому, убежден он, муниципальный фильтр "нужно видоизменять".

Ранее Памфилова сообщила, что по согласованию с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко в сентябре соберет экспертов и представителей партий для обсуждения вариантов изменения этой законодательной нормы.