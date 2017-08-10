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Лавров проведет в Бангкоке встречи с премьером и главой МИД Таиланда

Политика
10 августа, 0:55 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 10, августа. /ТАСС

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят состояние и перспективы наращивания сотрудничества в различных областях и обсудят международные и региональные вопросы

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БАНГКОК, 10 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в четверг в Бангкоке встречи с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой и своим таиландским коллегой Доном Прамудвинаи. Глава МИД РФ прибыл с рабочим визитом в Бангкок в среду вечером из Джакарты, где у него состоялись встречи с главой МИД Индонезии и генеральным секретарем АСЕАН.

"На предстоящих переговорах главы внешнеполитических ведомств предметно рассмотрят состояние и перспективы наращивания сотрудничества в различных областях, сверят позиции по актуальным международным и региональным вопросам", - информировали в министерстве.

Кроме того, как сообщили в российском дипведомстве, в ходе визита Лавров посетит Королевский дворец, где сделает запись в книге соболезнований в связи с кончиной в октябре 2016 года короля Пумипона Адульядета.

Поступательное развитие сотрудничества

Как заявили в МИД РФ, отношения Москвы и Бангкока опираются на давние традиции дружбы, отличаются высоким уровнем доверия и взаимной поддержки.

"На нынешнем этапе двустороннее сотрудничество поступательно развивается: углубляется политический диалог, расширяются контакты по линии законодательных органов, министерств и ведомств", - отметили в дипведомстве.

"В ходе беседы президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Королевства Таиланд Чан-Очой на полях саммита Россия - АСЕАН (в Сочи 19 мая 2016 г. - прим ТАСС) и переговоров главы таиландского правительства с [премьер-министром РФ] Дмитрием Медведевым (в Санкт-Петербурге 18 мая 2016 г. - прим. ТАСС) подтвержден настрой на выведение в перспективе двустороннего взаимодействия на уровень стратегического партнерства, определены приоритетные направления его дальнейшего продвижения", - отметили в министерстве.

В российском МИД так же указали на важную составляющую российско-таиландских отношений - взаимную координацию усилий в рамках ООН, других многосторонних организаций и форумов. "В ее основе - совпадение или близость позиций по большинству актуальных тем глобальной повестки дня, прежде всего по вопросам формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - отметили в министерстве. - Россия и Таиланд нацелены на дальнейшее взаимодействие, в том числе на таких площадках, как ВАС, АРФ, АТЭС и АСЕМ".

Товарооборот и гуманитарное сотрудничество

Как отметили в российском МИД, в фокусе внимания Москвы и Бангкока находится задача углубления экономического и инвестиционного сотрудничества, и ведущая роль в ее решении принадлежит Смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству.

"Прошедшие в первой половине этого года заседания ее рабочих органов подтвердили обоюдную заинтересованность в реализации взаимовыгодных проектов по различным направлениям хозяйственной кооперации, - информировали в министерстве. - Очередное заседание комиссии ожидается до конца текущего года".

"Двусторонний товарооборот в январе-мае 2017 года вырос на 41% и составил $726 млн, - сообщили в МИД РФ. - Основные статьи российского экспорта - минеральные продукты, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них. Импорт представлен машинами и оборудованием, продукцией химической промышленности, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем".

В министерстве обратили внимание на растущее число российских граждан, посещающих Таиланд с туристическими целями. "За первый квартал 2017 года в Таиланде побывало около 489 тыс. россиян - это на 44% больше, чем в 2016 году, - отметили в дипведомстве. - Дальнейшему наращиванию турпотока будет способствовать планируемое открытие консульства России на острове Пхукет и учреждение почетного консульства на острове Самуи".

"В гуманитарном блоке значительное внимание уделяется расширению образовательных обменов, - указали в российском дипведомстве. - Установлены прямые партнерские связи ведущих университетов Таиланда с российскими вузами, которые в последнее время ежегодно принимают на обучение десятки таиландских граждан".

Как информировали в министерстве, всего в России учатся порядка 200 граждан Таиланда, из них 100 - на государственной линии. В министерстве добавили, что в 2017-2018 учебном году в вузы России за счет средств федерального бюджета планируется принять еще 34 таиландца.

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Персоны
Чан-Оча, Прают Пумипон Адульядет Лавров, Сергей Викторович
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