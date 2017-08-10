Лавров: Москва заинтересована в развитии многопланового сотрудничества с Бангкоком

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БАНГКОК, 10 августа. /ТАСС/. Москва и Бангкок поддерживают урегулирование международных и региональных кризисов исключительно мирным путем на основе устава ООН. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таиланда Доном Прамудвинаи.
"По международным и региональным делам, мы констатировали близость или совпадение подходов по ключевым проблемам, которые стоят на повестке дня мирового сообщества, - сообщил министр. - И Россия, и Таиланд поддерживают центральную роль ООН в урегулировании глобальных проблем, поддерживают мирные пути урегулирования конфликтов и кризисов на основе устава ООН".
По его словам, делегации РФ и Таиланда тесно сотрудничают в ООН, на площадках, которые функционируют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая встречи, которые проводит АСЕАН ежегодно.
"В рамках диалогового партнерства Россия - АСЕАН мы особое внимание уделяем повышению эффективности антитеррористических усилий, усилий по борьбе с организованной преступностью, наркотрафиком", - указал Лавров.
Глава МИД России также отметил, что Москва считает очень важной инициативу Таиланда открыть в этой стране центр АСЕАН по кибербезопасности, заинтересована в установлении контактов с этим центром.
"Среди относительно новых тем, которые появляются в нашей повестке дня, отмечу кибербезопасность, - сказал министр. - Наши друзья из Таиланда сообщили об инициативе премьер-министра Таиланда об открытие центра АСЕАН по кибербезопасности".
"Считаем эту инициативу важной, актуальной, соответствующие российские структуры будут заинтересованы в установлении контактов с таким центром", - подчеркнул Лавров.
Он также сообщил, что Россия и Таиланд договорились провести заседания межправительственных комиссий по военно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству до конца этого года.
"Договорились провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству до конца этого года, - сообщил министр. - В рамках подготовки состоятся встречи рабочих групп, которые функционируют в рамках межправительственной комиссии, в том числе рабочих групп по сельскому хозяйству, сотрудничеству в сфере окружающей среды и туризму".
"В этом году также планируется очередное заседание рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству, - указал Лавров. - Обсудили пути подготовки к этому важному мероприятию".
Сергей Лавров пригласил своего таиландского коллегу посетить Россию с рабочим визитом. "Хочу подтвердить приглашение моему другу, уважаемому министру посетить РФ в любое удобное для него время", - сказал глава российского МИД.
По словам Сергея Лавров, Москва заинтересована в развитии самого широкого многопланового сотрудничества с Бангкоком.
"Рад новой встрече с вами, - сказал российский министр. - Мы заинтересованы в том, чтобы развивать самое широкое многоплановое сотрудничество с Королевством Таиланд, которое является нашим старейшим партнером в ЮВА".
"Хотел бы еще раз выразить соболезнования в связи с кончиной в октябре прошлого года короля Пумипона Адульядета, который снискал искреннюю любовь своих поданных и уважение во всем мире", - указал Лавров.
Как напомнил глава российского МИД, в этом году Москва и Бангкок отмечают 120-летие установления дипломатических отношений. "Этому событию будет посвящен ряд крупных мероприятий, которые проводятся в Таиланде и РФ, - отметил он. - Уверен, что один из ключевых интересов наших народов - помогать развивать контакты между людьми".
Глава МИД РФ прибыл с рабочим визитом в Бангкок в среду вечером из Джакарты, где у него состоялись встречи с главой МИД Индонезии и генеральным секретарем АСЕАН.