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Протокол о создании единой системы ПВО РФ и Белоруссии внесен на ратификацию в Думу

Политика
10 августа, 11:11 UTC+3 МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Его реализация "позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве", отмечается в пояснительной записке

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в четверг на ратификацию в Госдуму протокол об изменениях и дополнениях в соглашение между Россией и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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"Ратифицировать протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г., подписанный в городе Минске 2 ноября 2016 года", - говорится в документе.

В пояснительной записке указывается, что "положениями протокола уточняется понятийный аппарат соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных сил РФ и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства".

"Реализация протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - подчеркивается в сопроводительных материалах.

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