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Медведев снял дисциплинарное взыскание с первого замминистра культуры Аристархова

Политика
10 августа, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Замечание чиновнику было объявлено в октябре октября прошлого года

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, снимающее с первого заместителя министра культуры РФ Владимира Аристархова ранее наложенное дисциплинарное взыскание. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Замечание чиновнику было объявлено 5 октября 2016 года "в соответствии со статьей 59.1 закона "О государственной гражданской службе". Эта статья касается "взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции".

Как отмечалось в документе, за несоблюдение указанных ограничений и запретов налагаются следующие взыскания: замечание, выговор и предупреждение о неполном должностном соответствии.

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Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Аристархов, Владимир Владимирович
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