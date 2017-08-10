Медведев снял дисциплинарное взыскание с первого замминистра культуры Аристархова

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, снимающее с первого заместителя министра культуры РФ Владимира Аристархова ранее наложенное дисциплинарное взыскание. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Замечание чиновнику было объявлено 5 октября 2016 года "в соответствии со статьей 59.1 закона "О государственной гражданской службе". Эта статья касается "взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции".

Как отмечалось в документе, за несоблюдение указанных ограничений и запретов налагаются следующие взыскания: замечание, выговор и предупреждение о неполном должностном соответствии.