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Посол РФ: в Польше за 20 лет исчезли более 330 памятников Красной армии

Политика
10 августа, 12:35 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Установленные вне территории кладбищ и воинских захоронений мемориалы Варшава считает символами коммунизма, которые должны быть ликвидированы

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ВАРШАВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Более 560 памятников, посвященных Красной армии, находились на территории Польши вне мест захоронений 20 лет назад. Сейчас таких мемориалов осталось менее половины, сообщил в четверг корреспонденту ТАСС посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

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Памятники советским воинам в Европе. Досье

С 1994 года между Москвой и Варшавой действует соглашение, которое обязует стороны вести учет и заботиться о сохранности "всех обнаруженных мест памяти и захоронений" жертв войн и репрессий. Польская сторона настаивает на том, что в ее обязанности входит забота только о памятниках, расположенных на территории кладбищ и воинских захоронений. Мемориалы, установленные вне таких мест, Варшава считает символами коммунизма, которые должны быть ликвидированы.

"В 1997 году польский Совет охраны памяти борьбы и мученичества (государственный орган, который до прошлого года отвечал за военно-мемориальные вопросы - прим. ТАСС) совместно с посольством России в Польше составили список всех памятников Красной армии, находящихся в республике за пределами воинских захоронений и кладбищ. Тогда их было 561. Сейчас представители Института национальной памяти говорят, что их осталось 230", - отметил Андреев.

"Вопрос, что случилось с остальными, мы задаем польским коллегам много лет подряд, ссылаясь на то, что по соглашению 1994 года любые изменения в отношении памятников и захоронений должны происходить по согласованию с российской стороной. Однако ответа мы так и не получили, - отметил посол. - Более того, в последнее время нам говорят, что якобы памятники, находящиеся вне территорий захоронений, этим соглашением и вовсе не охватываются. Хотя это противоречит тексту документа и, с нашей точки зрения, является неправильной и необоснованной интерпретацией соглашения".

Новый закон

В июле власти Польши приняли поправки к закону о декоммунизации, в котором теперь утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение или демонстрируются в научных целях, в качестве произведений искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу, что произойдет уже в октябре текущего года.

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Институт национальной Памяти Польши, которому в законе отведена роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, считает, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии.

МИД России назвал принятие нового закона сознательной провокацией и заявил, что она не останется без последствий. В свою очередь Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши.

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Темы
Ситуация с советскими памятниками в Польше
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