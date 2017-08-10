Посольство РФ в Анкаре уточняет ситуацию с задержанием россиянина в Турции

АНКАРА, 10 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Посольство России в Анкаре выясняет ситуацию с задержанием в Турции российского гражданина, которого подозревают в террористической деятельности. Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

"Ранее сегодня турецкие СМИ сообщили о задержании российского гражданина Р. Бакиева на территории Турции по подозрению, насколько можно судить, в террористической деятельности. Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной ситуации и прояснению обстоятельств этого дела", - сказала Касимова.