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Патрушев обсудил с главой ведомства по защите конституции ФРГ борьбу с террором

Политика
10 августа, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ

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ТАСС, 10 августа. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с президентом федерального ведомства по защите конституции ФРГ Хансом-Георгом Масеном. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ

"Николай Патрушев и Ханс-Георг Масен обсудили российско-германское сотрудничество на антитеррористическом направлении", - говорится в сообщении.

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