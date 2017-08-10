Патрушев обсудил с главой ведомства по защите конституции ФРГ борьбу с террором

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ТАСС, 10 августа. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с президентом федерального ведомства по защите конституции ФРГ Хансом-Георгом Масеном. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ
"Николай Патрушев и Ханс-Георг Масен обсудили российско-германское сотрудничество на антитеррористическом направлении", - говорится в сообщении.