Тюремные власти США во второй раз отложили дисциплинарные слушания по делу Виктора Бута

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Запланированное на четверг решение по дисциплинарному разбирательству в отношении россиянина Виктора Бута, который отбывает срок заключения в американской тюрьме Мэрион (штат Иллинойс), отложено. Отсрочка произошла после обращения российских дипломатов к властям США, но не обязательно взаимосвязана с этим. Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Вторая отсрочка и обращение дипломатов РФ

"Я выходил на связь с тюрьмой. Тюремный надзиратель по фамилии Кравчук, которая на английском звучит как Кроужак, сообщил, что [дисциплинарное] слушание отменено, сегодня этого слушания не будет", - сказал Тарасов. Он попытался уточнить, отложено ли разбирательство вообще или только на 10 августа, но получил уклончивый ответ. "Будет ли оно назначено на другую дату, мы не знаем, но сегодня оно не состоялось", - разъяснил адвокат.

Он затруднился сказать, о чем свидетельствует уже второй по счету (с июня) перенос дисциплинарного разбирательства в отношении россиянина по обвинению в нарушении тюремного режима при разговоре по телефону с журналистом российского телеканала RT. "Трудно сказать. Это уже второй раз, когда слушания переносятся. Несколько недель назад российские дипломаты уже довели свою точку зрения до [администрации] тюрьмы [Мэрион] и до управления Бюро тюрем США: данное разбирательство противоречит нормам общения заключенного с представителями СМИ", - отметил он.

"Я не могу напрямую связывать [усилия дипломатов России и перенос дисциплинарного слушания], потому что никто [с американской стороны] ничего не говорит", - уточнил адвокат, сообщив, что виделся с Бутом 7 августа. "Чувствует он себя нормально. Пока никаких дискриминационных действий со стороны тюремной администрации он не видит. Все идет своим чередом", - рассказал Тарасов.

Эффект неожиданности?

Он напомнил, что дисциплинарное разбирательство "было инициировано центральным аппаратом Бюро тюрем" США. "Они, судя по всему, медлят", - продолжал Тарасов, высказав мнение, что это происходит неслучайно. "Не исключена такая вероятность, что они проведут слушания, о которых я узнаю уже после того, как будет вынесено наказание", - пояснил адвокат, допустив, что такая версия событий может быть рассчитана на то, чтобы застать всех врасплох.

Ранее Тарасов подтвердил ТАСС, что тюремное начальство в принципе не ограничено по закону в сроках рассмотрения дела о нарушении режима и вынесения конкретного решения. Слушания проводят сотрудники Бюро тюрем США, которые планируют посещение конкретной тюрьмы произвольно, часто в зависимости от накопления подобных дисциплинарных дел. Заранее узнать о таком визите адвокату заключенного практически невозможно.

Телефонный разговор с журналистами

Упомянутый разговор по телефону с целью взять интервью был одобрен администрацией тюрьмы Мэрион и состоялся 5 мая. Как пояснял адвокат, сотрудница RT, связывавшаяся по телефону с Бутом, в ходе беседы передала трубку своему коллеге, не внесенному в список лиц, которым американские власти разрешили контактировать с заключенным россиянином. В Мэрион это приравнивается к дисциплинарному нарушению, за которое Бута могут наказать увеличением срока заключения или переводом на режим содержания в изоляторе.

Администрация Мэрион не в первый раз проводит такое разбирательство в отношении заключенного россиянина. В октябре 2015 года Бута поместили в полную изоляцию на 90 дней и добавили 40 дней к общему сроку лишения свободы якобы за изготовление алкогольных напитков в тюрьме города Мэрион. Россиянин вырастил у себя в одиночной камере чайный гриб. Этот симбиоз дрожжей и уксуснокислых бактерий превращается в кисло-сладкий, слегка газированный напиток, который называют "чайный квас" в РФ, "комбутя" в Японии или "комбуча" в США.

Со слов Бута, в течение месяцев этот напиток пробовали и нахваливали не только другие заключенные спецблока, но и надзиратели. Однажды пришел дисциплинарный офицер, принес какой-то прибор, направил его на "комбуча" и заявил, что в чайном грибе содержится определенная доля алкоголя. Было инициировано дисциплинарное разбирательство, в ходе которого Бут был признан виновным в изготовлении спиртных напитков на территории тюрьмы.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.