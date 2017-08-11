Руководство "Коммунистов России" намерено объявить голодовку

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Руководство партии "Коммунисты России" с 14 августа начнет бессрочную голодовку из-за неправомерного, по мнению членов политической организации, снятия кандидатов с выборов в Заксобрание Северной Осетии. Соответствующее заявление распространила в пятницу пресс-служба партии.
Ранее Ставропольский краевой суд снял с выборов в Заксобрание список кандидатов от партии, признав недействительными подписи под заявлениями о согласии баллотироваться 42 зарегистрированных ранее кандидатов, включая председателя ЦК партии Максима Сурайкина. В Северной Осетии "Коммунисты России" участвуют в выборах без сбора подписей избирателей, так как уже имеют представительство в республиканском парламенте. В партии считают решение Ставропольского суда "политически мотивированным и имеющим все признаки коррупционной составляющей", его обжаловали в Верховном суде.
"В связи с тем, что мы считаем ущемленными права более 1 млн 200 тыс. избирателей, отдавших за партию голоса на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, политбюро ЦК компартии "Коммунисты России" заявляет о начале с 10:00 мск понедельника 14 августа бессрочной политической голодовки членов политбюро во главе с председателем партии", - говорится в заявлении.
Голодовка будет проходить в офисе партии в Москве, ее планируют продолжать до тех пор, пока Верховный суд "не примет объективное решение" по делу об участии "Коммунистов России" в выборах в североосетинский парламент. Руководство партии также направило в 77 региональных отделений призыв организовать солидарные голодовки.
Кроме того, "Коммунисты России" обратились в ФСБ, Генпрокуратуру, Следственный комитет с просьбой проверить действия судей, принявших решение о снятии партии с выборов, на предмет "личной материальной заинтересованности". Также Сурайкин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой "восстановить соблюдение политических прав граждан РФ, прав избирать ту партию, которую гражданин хочет поддерживать, прав быть избранными в органы власти на территории Республики Северная Осетия".
Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября.