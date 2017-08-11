Лавров: многие политики являются сторонниками теории управляемого хаоса

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 11 августа. / ТАСС/. Многие действующие политики в попытках сохранить однополярность в международных отношениях действуют в соответствии с теорией управляемого хаоса. Такое заявление в пятницу сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

"Чтобы обосновать свое желание сохранить миропорядок, который был бы западноцентричным, выдвигаются и такие теории, как "многополярность - это путь хаосу", якобы много игроков никогда не смогут договориться между собой, - отметил Лавров. - Говоря о хаосе, наверное, другой анализ будет более уместен: есть много факторов, которые свидетельствуют о том, что те, кто выдвинул теорию управляемого хаоса, имеют немало сторонников среди действующих политиков".

"Когда где-то в далеких района происходит постоянная турбулентность, наверное, страны, которые соседствуют с районами кризисов, больше заняты успокоением этой ситуации и меньше заняты укреплением собственной экономики и своих возможностей на мировой арене", - пояснил министр.

"Если мы посмотрим на факты, тот хаос, который был посеян в Ираке и Ливии, в целом в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, тот импульс негативным процессам, который дало вмешательство извне с использованием грубой силы, - это все плоть от плоти той самой однополярности, которую наши западные коллеги стараются сохранить", - добавил Лавров.

Борьба с террором

Глава российской дипломатии рассказал, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) без сомнений будет разгромлена, но пока сложно сказать, когда именно это произойдет.

"Много свидетельств того, что некоторые внешние игроки, и может быть, это молчаливо воспринимают и поощряют США, берегут "Джебхат ан-Нусру" (запрещенная в РФ террористическая группировка), - сказал глава МИД РФ. - По крайней мере, я не припомню, чтобы американская коалиция, которая активно бьет по ИГ, предпринимала такие же активные или вообще серьезные операции против "Джебхат ан-Нусры".

"Есть подозрение, что ее берегут для того, чтобы когда ИГ будет разгромлено, - а в этом ни у кого сомнений быть не должно, хотя когда это конкретно произойдет пока гадать трудно, - тогда использовать "Джебхат-ан-Нусру" как весьма боеспособную группировку для борьбы против сирийского правительства, для той самой смены режима", - отметил Лавров.

Формирование многополярного мира

Лавров рассказал, что формирование полицентричного миропорядка идет непросто, однако остановить этот естественный процесс не удастся.

"Сейчас мы переживаем однозначно такой переломный этап в международных отношениях: уходит прошлая эпоха, которая характеризовалась тем, что несколько столетий то, что мы называем Западом, доминировало в международных делах, и объективно формируется то, что мы называем полицентричным миропорядком, - сказал он. - Появляются новые центры экономического роста, новые центры финансовой мощи, а за всем этим приходит, конечно же, и политическое влияние. Эти новые страны хотят отстаивать свои интересы, в том числе и участвуя в формировании международной повестки дня, задавая свою тональность, особенно в том, что касается регионов, где соответствующие центры силы формируются. Это, конечно, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР".

"Процесс объективный, - продолжил министр, - но идет он непросто".

"Во-первых, смена эпох - это всегда очень длительный период, это будет продолжаться еще длительное время, - пояснил Лавров. - Во-вторых, помимо объективных причин, выделю то, что этому процессу пытаются активно препятствовать, препятствуют прежде всего те, кто ранее доминировал в мире, кто хочет свое доминирование сохранить и в новых условиях, а по большому счету навечно".

Однако, указал глава МИД РФ, "этот процесс невозможно остановить, потому что по большому счету многополярность - это отражение реально существующей культурно-цивилизационной множественности, многообразия современного мира и, конечно же, это реальное отражение желания народов самим свою судьбу определять".

Навязывание взглядов

По словам Лаврова, общечеловеческие ценности закреплены в Уставе ООН, навязывания другим странам подходов к тем или иным современным явлениям не отвечает принципам организации.

"25 лет назад, когда исчез Советский Союз, когда был распущен Варшавский договор, был выбор, который политики на Западе всерьез обсуждали, - сказал министр. - Это был выбор в пользу того, чтобы НАТО распустить, сконцентрироваться в рамках ОБСЕ и выстраивать уже в этих универсальных евроатлантических рамках на основе равноправия каждого участника новые подходы к обеспечению безопасности таким образом, чтобы никто не был ущемлен".

"И хотя в ОБСЕ соответствующие декларации были провозглашены, НАТО никто не распускал, и реальная работа самих натовских членов по обеспечению своих военно-политических интересов, конечно, развивалась именно в Североатлантическом альянсе, а в ОБСЕ они всерьез какими-то вопросами, имеющими практическое значение, не занимались и не занимаются, - отметил Лавров. - В основном они занимаются идеологизированными дискуссиями, попытками продвигать свои псевдолиберальные ценности, выдавая их за общечеловеческие".

Глава МИД РФ напомнил, что общечеловеческие ценности закреплены и в Уставе ООН, и во Всемирной декларации прав человека. "А все, что идет в русле навязывания дополнительных каких-то своих воззрений на то или иное явление современной жизни, в русле навязывания своих подходов, в том числе по правам человека, к другим странам - это, конечно же, не отвечает тем принципам, на которых построена ООН".