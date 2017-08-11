Лавров: Россия рассчитывает, что в США и КНДР возобладает здравый смысл

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 11 августа. / ТАСС/. Москва рассчитывает, что в Вашингтоне и Пхеньяне все-таки возобладает здравый смысл.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

"К сожалению, риторика в Вашингтоне и Пхеньяне начинает зашкаливать. Мы все-таки рассчитываем, что здравый смысл возобладает, - отметил Лавров. - Вы знаете нашу позицию: мы не приемлем ядерную Северную Корею. У нас вместе с Китаем есть целый ряд предложений, которые нацелены на то, чтобы не допустить там глубочайшего конфликта с большим количеством жертв".

Как напомнил министр, страны, которые обладают ядерным оружием, делятся на тех, кто официально признан ядерными державами в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. "Эти пять стран, которые являются одновременно и постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания - прим. ТАСС), упомянуты как легитимные законные обладатели ядерного оружия, но при понимании, что все участники договора будут добиваться, чтобы эти ядерные технологии не расползались по миру", - отметил Лавров.

"После этого появились новые ядерные державы... КНДР подписала Договор [о нераспространении ядерного оружия], а потом вышла из него, - указал Лавров. - И сейчас заявляет, что она имеет все законные права создавать ядерное оружие и уже даже создала".

На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал".

Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Вместе с тем в четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению Пхеньяна, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.