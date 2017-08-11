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Лавров: военная сила не решит проблем Донбасса

Политика
11 августа, 16:16 дата обновления: 11 августа, 16:43 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 11, августа. / ТАСС

Глава МИД РФ призвал "заставить радикалов и неонацистов, которые правят балом на Украине, заставить знать свое место, выполнять то, под чем они подписались"

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 11 августа. / ТАСС/. Военная сила не способна обеспечить права жителей Донбасса, для этого необходимо заставить радикалов в Киеве выполнять Минские договоренности. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

"В наших интересах сохранить этот уникальный документ - минские договоренности, которые реально обеспечивают права жителей Донбасса. Альтернатива - война, я думаю, никто здесь не хочет войны с Украиной. Надо заставить радикалов и неонацистов, которые правят балом на Украине, заставить знать свое место, выполнять то, под чем они подписались..., - сказал он. - Новыми бомбежками, новыми обстрелами мы это проблему не решим".

Лавров отметил, что задача России - сделать так, чтобы русскоязычное население Донбасса могло спокойно жить в своих родных местах, а не было вынуждено бежать в другие страны. "Другого пути я не вижу", - указал Лавров.

Отдать Крым было бы преступным

По словам главы МИД РФ, отдавать Крым в руки нацистов, которые совершили государственный переворот в Киеве, было бы преступным.

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"Крым отдавать в руки нацистов, которые совершили переворот в Киеве, и на этой волне пришло нынешнее руководство, было бы, я считаю, преступным", - сказал Лавров.

"Есть некоторые у нас люди, которые говорят, не надо было Крым воссоединять с Россией, не надо было помогать ополченцам в Донбассе, не надо было в Сирию лезть, - сказал Лавров. - Но это, знаете, примерно как говорить про то, что ждало русских, русскоязычных в Крыму и на востоке Украины, когда тот же Дмитрий Ярош (лидер запрещенного в РФ "Правого сектора" - прим. ТАСС) в конце февраля [2014 года], еще до того, как стали думать всерьез о референдуме в Крыму, когда он сразу после этого государственного переворота заявил, что русский украинца никогда не поймет, никогда не будет по-украински разговаривать, поэтому русских в Крыму быть не должно".

"Если те, кто оппонируют нашей внешней политике, считают, что это нужно просто пускать на самотек, тем более что вслед за этим словами там была попытка вооруженного захвата здания Верховного совета Крыма, то это позиция, с которой я лично согласиться не могу", - заявил Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, рассуждения, что не надо было воссоединять Крым с Россией, находятся в одном ряду с мыслью о том, что нужно было сдать нацистам Ленинград. "Помните, недавно был спор тоже с позиции прагматизма, кто-то на каком-то нашем канале, либеральном, по-моему, стал развивать мысль о том, надо ли было удерживать Ленинград, не проще ли было бы его сдать, тогда бы не было столько жертв. Мне кажется, это из той самой истории - рассуждение о том, что надо было бросить русских в Крыму, русских в Донбассе", - подчеркнул Лавров.

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Ситуация в Крыму Кризис на Украине
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