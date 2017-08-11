Лавров: Примаков никогда не исповедовал однородность своих оценок

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 11 августа. / ТАСС/. Евгений Примаков всегда учитывал чужие мнения, когда занимал пост министра иностранных дел РФ. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".
"Он [Примаков] не был никогда "однополярником", - сказал министр. - Он никогда не исповедовал односторонность своих оценок, никогда не был уверен в собственной правоте, если ты предъявлял ему какие-то аргументы".
Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что начал общаться с Примаковым, когда тот работал в Верховном Совете СССР. "Но плотно и тесно, так, чтобы раскрыться по- человечески, мы стали общаться, только когда он стал министром. В тот период я уже работал в Нью-Йорке, - сказал Лавров. - Человек потрясающих личных качеств, постоянно думающий о друзьях, свято уважающий дружбу, семью, всех тех, с кем когда-то рос, работал, решал какие-то вопросы".
Глава МИД РФ отметил, что ему больше всего запомнился разговор с Примаковым в русской бане в Нью-Йорке в сентябре 1996 года. Лавров рассказал, что тогда отказался от назначения в Вашингтон и хотел остаться в Нью-Йорке, поскольку считал, что именно на площадке ООН "бурлит жизнь, там все страны представлены, послы ходят, информация сама идет к тебе в руки". В ответ Примаков назвал его "политически неграмотным", но в итоге оставил работать на прежнем месте.