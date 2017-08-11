Лавров пошутил, что на переговорах часто вспоминает басни Крылова

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 11 августа. / ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая в пятницу на вопросы участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме", признался, что на переговорах часто вспоминает басни Ивана Крылова.

Один из участников форума, упомянув об известном хобби министра, поинтересовался, вспоминает ли глава МИД России свои стихотворения на переговорах. "Вспоминаю, но не свои, а в основном дедушки Крылова", - с улыбкой ответил министр.

Другой участник форума предложил главе российского МИД придумать себе дипломатическое прозвище. "Как известно, в истории дипломатии Андрей Андреевич Громыко был назван "Мистер Нет", Андрей Владимирович Козырев был наречен "Мистером Да", - пояснил студент. - А кем считаете себя вы?"

В ответ министр предложил это сделать тем, кто наблюдает за ним. "Я не буду этим заниматься самостоятельно", - добавил Лавров.