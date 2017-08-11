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Лавров пошутил, что на переговорах часто вспоминает басни Крылова

Политика
11 августа, 16:50 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 11, августа. / ТАСС

Глава МИД РФ также отказался от предложения участников форума "Территория смыслов на Клязьме" придумывать себе дипломатическое прозвище, предложив сделать это тем, кто наблюдает за ним

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 11 августа. / ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая в пятницу на вопросы участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме", признался, что на переговорах часто вспоминает басни Ивана Крылова.

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Один из участников форума, упомянув об известном хобби министра, поинтересовался, вспоминает ли глава МИД России свои стихотворения на переговорах. "Вспоминаю, но не свои, а в основном дедушки Крылова", - с улыбкой ответил министр.

Другой участник форума предложил главе российского МИД придумать себе дипломатическое прозвище. "Как известно, в истории дипломатии Андрей Андреевич Громыко был назван "Мистер Нет", Андрей Владимирович Козырев был наречен "Мистером Да", - пояснил студент. - А кем считаете себя вы?"

В ответ министр предложил это сделать тем, кто наблюдает за ним. "Я не буду этим заниматься самостоятельно", - добавил Лавров.

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